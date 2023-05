Ap har visst saksbehandlet årskortene selv

Arbeiderpartiet sier de ikke har konkludert på noen løsninger når det gjelder gratis kollektivtransport. Det kan ikke stemme, for Dag Mossige sier de med årskort ikke får pengene tilbake.

Ingenting er konkludert på, hevder Arbeiderpartiet, men jo, hva som skjer med årskortene har de visst bestemt seg for, skriver Erlend Jordal.

Erlend Jordal Kommunestyrerepresentant (H)

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Jeg leste med stor interesse Alf Bergins innlegg i Aftenbladet 25. mai – der Ap sitt kaotiske bussforslag allerede slår sprekker. Uten at de har beregnet kostnader og konsekvenser, skulle det altså bli gratis for alle. Men tydeligvis ikke for de som har kjøpt årskort på kollektiv allerede. Denne dobbeltkommunikasjonen er uholdbar.

Bergin skriver: «Ved henvendelse til gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Ap, ble følgende melding mottatt: Vi har ikke inkludert i ordningen noen form for refusjon av tidligere betalte månedskort, årskort, o.l.»

Det er helt utrolig. Allerede før så mye som en setning er utredet og skrevet av administrasjonen har flertallspartiene konkludert på deler av ordningen. Selv om de påstår at de ikke har konkludert på noe som helst – og kommunedirektøren må hasteutrede saken.

Med dette svaret er kaoset komplett. Ap har saksbehandlet noe selv allerede. Uten å opplyse om det til bystyret eller til administrasjonen.