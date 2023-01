Slik blir vi fremdeles bergtatt

KRONIKK: Søljer, bestikk, ringer og smykker i sølv har holdt seg på moten i hundrevis av år. Hvorfor? Skjuler det seg hemmeligheter i de skinnene, små objektene?

Denne brudekrona har vært en del av Stavanger museums samling siden 1927. Museet kjøpte den da av Brita Hylen på Sand. Før det skal den ha blitt brukt av flere bruder. Den første som bar krona, var Alette Malena Andersdatter Mollatveid, som giftet seg med Knut Olsson Hognanvik i Bergen i 1862. Alette ble raskt enke, men giftet seg igjen med Johannes Kristensson Årtun i 1865. Da krona ble solgt til Brita Hylen på Sand, skal salget ha finansiert amerikabillettene til Alette, Johannes og 11 barn som emigrerte i 1886.

Trude Eriksen Konservator, Stavanger museum

Det er lett å trekke på smilebåndet når en hører at folk la en sølvmynt i skoen for å beskytte seg mot de underjordiske, men ifølge folketroen kunne sølvet, på ulike vis, beskytte mot de underjordiskes magi og mot Åsgårdsreia, et fryktet følge som red over himmelen ved juletider.

Sølvet hadde magiske krefter som kunne lege syke, stoppe blod og gift fra ormebitt. Det kunne også øke markens grøde, avlingene og produksjonen av melk, smør og øl.

Alt dette er det vel få av oss som tror på i dag, men kanskje preger den gamle folketroen oss mer enn vi er klar over? For er det ikke nettopp folketro når skøyteløper Ragne Wiklund forteller at hun aldri tør å stille til start i et viktig løp uten noen helt spesielle øredobber? Eller når en kjenner seg ekstra trygg ved å bære et smykke arvet fra en mor eller mormor?

Den nye utstillingen «Bergtatt» på Stavanger museum viser vakkert sølv og forteller om mytene om kraften i sølvskattene – som kanskje er nærmere oss enn vi tror?

Både sølvet og de underjordiske kom fra fjellet, og det finnes derfor mange historier som knytter disse sammen. Den magiske forestillingen om sølvet sto sterkt i norrøne tider, men fortsatte også etter innføringen av kristendommen. Særlig sterk var troen på huldrefolket, som vokter sølvgruvene og holder dem skjult for menneskene.

Et tips for å finne gruvene er å lete der solen først står opp på jonsok morgen. Men å stjele huldresølv kan føre med seg forbannelse. Det sies at den som prøver å finne gruvene, kommer til å dø.

Ifølge folketroen pynter huldrefolket seg med sølv, og de bruker det edle metallet som lys inne i fjellet. Av og til kommer draktsølv, brudekroner og sølvskjeer i menneskenes eie, og det finnes mange sagn om slikt huldresølv fra ulike steder i Norge. Kanskje har du arvet bestikk eller en brudekrone som kommer fra folket i berget? Har du fått med deg NRK-serien «Evy og alltid»? I så fall har du, i nest siste episode, fått en fersk påminning om kraften i en brudekrone.

På 17. mai og andre festdager kler både kvinner og menn seg i klingende knapper og raslende søljer. Gjennom bunad- og folkedraktbruk holdes de gamle tradisjonene for draktsølv i hevd, men symbolikken i sølvets dekor og søljenes magiske kraft har kanskje gått litt i glemmeboka?

Det vakre huldrefolket, med sine skinnende skatter, lokket til seg barn, kvinner og menn og stengte dem inne i berget. De ble bergtatt. Men sølv på klærne kunne forhindre dette.

Søljer som dette, med masker av skytshelgener, fabeldyr eller jomfru Maria kalles glibbsølje eller billedsølje. Etter folketroen beskytter de mot underjordiske og andre onde vesener.

I Ryfylke var det vanlig å bruke glibbsølje, en sølje med masker som forestiller fabeldyr, ulike skytshelgener, jomfru Maria og Jesus. Jomfru Maria finner vi også i hjerte­spretta, et hjerte med krone, kjent fra både Ryfylke og Jæren. Selve hjertet sym­boliserer kjær­lighet, og krona viser til himmeldronningen Marias krone. På andre søljer er løv og heng, formet som byggkorn, symboler for fruktbarhet.

Hva skal babyer med sølv?

I tiden før bankkonto og fondssparing var sølv på kistebunnen en investering for fremtiden, men sølvet kunne også beskytte spedbarn mot å bli byttet ut med de underjordiskes barn. Rett som det var fant folk en bytting byttingStygt, vanskapt barn som en trodde de underjordiske hadde lagt i vogga i stedet for et udøpt menneskebarn. i vuggen, og skal vi tro sagnene, var ikke disse barna enkle å ha i hus. Sølv i vuggen og på dåpsklærne beskyttet barna.

Kanskje henger disse mytene med når vi fortsatt gir sølv i ulike varianter til spedbarn i forbindelse med fødsel, dåp og navnedag?

Kvinner fikk så hatten passet

En brud var spesielt utsatt for å bli bergtatt. På vei til bryllupet hadde både brud og brudgom sølvmynter i skoene for å unngå bråk med de underjordiske. Skikken med brudekrone var utbredt flere steder i Norge fra 1500-tallet.

Brudekronene forestiller jomfru Marias krone og symboliserer renhet. Det var som regel prestene som leide ut kronene til kvinner de anså som rene nok til å bære dem.

Det ble aldri stilt spørsmål ved menns ærbarhet.

På Jæren gikk moten med sølvkrone ut omkring 1800. I Ryfylke holdt tradisjonen seg til begynnelsen av 1900- tallet. Også i vår tid gifter enkelte seg med brudekrone i stedet for slør. Kvinner som hadde hatt sex før ekteskapet, fikk ikke bruke sølvkrone, men kunne bruke en krone laget av halm. Dette gjaldt også kvinner som giftet seg på nytt.

Bank i bordet

Heldigvis må ingen gå til alters med halm på hodet i våre dager, og det er sikkert ikke mange som legger sølvmynter i skoen for å beskytte seg mot de underjordiske. Men er folketroen borte?

Nei, jeg tør påstå at den lever i beste velgående. I utstillingen «Bergtatt» forteller Anne Tunshelle om sin bestemor, som alltid varslet huldrefolket når de kom til stølen sommerstid og takket dem for å ha passet godt på gjennom vinteren. Dette ritualet utfører Tunshelle fortsatt når hun drar på hytta.

Du er kanskje selv en av dem som banker i bordet for å unngå ulykker, og blir stressa når en svart katt løper over veien?

Noen har kanskje også sikret seg sjaman Durek Veretts medaljong som, etter sigende, kan beskytte oss mot korona, tømme kroppene våre for gift, – og ja, den kan sågar fjerne eventuelle avtrykk du måtte ha på innsiden av vagina.

Sølvet vi pynter oss med, både draktsølv og andre smykkeformer, har med sine historier en kulturhistorisk verdi, i tillegg til rollene som pynt og statussymbol. Med utstillingen «Bergtatt» ønsker vi å skape refleksjoner rundt tradisjonene for draktsølv og dåpsgaver, og vise fram den mangfoldige draktsølvsamling.

Kanskje er du en av dem som kler deg i symboler for fruktbarhet, beskytter deg med helgener og jomfru Maria og dermed er mye tryggere enn du tror?