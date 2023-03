Frp vil gi elevene mest frihet, uten Høyre og Ap sine begrensninger

DEBATT: Etter at fristen for å søke seg inn på videregående gikk ut den 1. mars, har både Ap og Høyre tatt til orde for hva de mener er best for Rogalands videregående elever.

Frp har ikke lyst å sette en eneste grense og ønsker at du som elev skal få gå på videregående akkurat der du vil, i hele landet.

Temaet fritt skolevalg blir diskutert, uten at det påpekes hva fritt skolevalg egentlig er.

Mille-Sofie Kvannli og Ole Ueland skriver i et debattinnlegg (28. februar) at det er Høyre som er «garantisten for elevenes frihet». Likevel er det et faktum at denne friheten som de stolt bærer, ikke er så langtrukket.

Det står nemlig i Høyres partiprogram at de er for såkalte «inntakssoner», som i praksis innebærer at de er imot at du skal søke deg til en skole som ikke er innenfor de grensene som Høyres politikere setter.

Rogaland er best tjent med at de private og offentlige konkurrerer om elevene.

Ønsker ingen grenser

Frp har derimot ikke lyst å sette en eneste grense og ønsker at du som elev skal få gå på videregående akkurat der du vil, i hele landet. Høyre kan ikke påstå at de er garantisten for fritt skolevalg, fordi frihet forutsetter at det ikke settes noen former for begrensninger, som inntakssoner.

Det var forslaget til Frp, som Høyre ga etter og gjennomførte, som sørget for at alle elever i hele landet skulle få fritt skolevalg. Den nye regjeringen med Ap i spissen skrotet det nasjonale frie skolevalget og risikoutsatte elevenes frihet over hele landet.

Rogaland, Oslo og Møre og Romsdal er de eneste fylkene hvor det frie skolevalget enda består. Alle andre fylker i Norge er enten inndelt i inntakssoner eller følger ulike varianter av nærskoleprinsippet.

Grunn til bekymring

Vi er selvsagt glade for at Henrik van der Hoeven og Lin Veronica Jacobsen skriver i debattinnlegget (6. mars) sitt at de ikke ønsker å gjøre det samme som sine egne statsråder, og vil la det frie skolevalget i Rogaland bestå. Men så lenge Ap er samarbeidspartner med SV – som vil fjerne fritt skolevalg, er det grunn til bekymring.

Selv om van der Hoeven og Jacobsen roser det frie skolevalget, er det selvsagt med unntak av de private skolene. Frp mener at det offentlige skal betale for skolen du velger, uavhengig om den er privat eller offentlig. For oss er det viktigst at eleven velger selv, ikke hvem som eier skolen.

Kristin gikk på privatskole på Nærbø i 6 år fordi det passet henne aller best. Ap lovpriser trygghet og forutsigbarhet, men hadde de fått sin vilje, kunne ikke Kristin ha fortsatt skolegangen på privat skole. Det er verken frihet, trygghet eller forutsigbarhet.

I tillegg vil Ap sin politikk medføre såkalte «A- og B-skoler». Ved at private og offentlige skoler ikke er likestilte, er det kun de elevene som har gode økonomiske forutsetninger som kan velge de private. Dette medfører et klasse- og ferdighetsskille som er skadelig både for elevene, miljøet og likhetsprinsippet som står helt sentralt i velferdsstaten.

Rogaland er best tjent med at de private og offentlige konkurrerer om elevene. Det vil sørge for at kvaliteten på undervisningen og skolen ellers alltid er på topp. Skolene skal konkurrerer om elevene, ikke motsatt.

Villige til samarbeid

Når dette er sagt, vil vi i Frp alltid være villige til å samarbeide for å få gjennomslag for elevenes og folk flest sin frihet. Vi vil gjerne ha både Høyre og Ap med på laget i fylket for å sikre at Rogaland har de beste videregående skolene i landet. Men dette forutsetter selvfølgelig mer frihet!