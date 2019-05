Politisk valgte styremedlemmer – om politikernes bein ...

Det å være politiker er krevende, – noe som betyr at det politiske arbeidet går ut over fritid og annet. Stabler med dokumenter må eller i det minst bør gjennomleses, dersom god politikk skal utøves. I vår tid er også politisk engasjement på toppnivå godt avlønnet og i de fleste tilfeller vel fortjent.

Men hva mener politikerne og ikke minst partienes ordførerkandidater i Stavanger om tilleggsengasjementer, ofte kalt bein, i andre virksomheter. Altså virksomheter hvor kommunen, fylkeskommunen eller staten er majoritetseiere og da organisert med et egne styrer.

Forlokkende

Slike styrer fylles opp med politisk utnevnte styremedlemmer og da fordeles disse åpenbart mellom partiene og derved i egne rekker. Dette er selvsagt forlokkende og forbundet med gode tilleggsinntekter for politikerne, men det er langt fra sikkert at de respektive styrene får de beste kandidatene. Styrehonorarer i slike virksomheter er ofte betydelige.

I en hel del slike styrer ser vi imidlertid at inkompetansen blir tydelig dokumentert og demonstrert. I styrer med politisk valgte styremedlemmer viser det seg også at feilvurderinger og slett utført styrearbeid heller ikke får noen konsekvenser for styremedlemmene. Lokale eksempler er selskapet som var ansvarlig for Dale-eiendommen og nå senest styret i Stavanger Forum. Begge nevnte virksomheter burde heller hatt styremedlemmer med profesjonell kompetanse innen henholdsvis eiendomsutvikling og konferanser/messer (ofte kalt MICE-marked) enn politikere.

Ønsker svar fra politikerne

Selvsagt gjør også styrer i private virksomheter feilvurderinger, men da oftere forbundet med tap av egne verdier og også med straff. Når vi nå står foran et lokalvalg, håper vi på klare svar fra våre politikere!