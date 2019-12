Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å videreføre de særskilte midlene til en styrket politiinnsats mot ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet.

I Oslo er politiinnsatsen styrket i utsatte områder for å følge opp unge i risikosonen og for å forhindre rekruttering til kriminelle miljø. Områdesatsingen i Oslo er foreslått videreført i statsbudsjettet for 2020.