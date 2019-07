Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har krevd at for alle vindkraftverk med konsesjon, men som ikke er bygd, må det gjennomføres nye konsekvensutredninger.

Det er et godt forslag, og da må selvsagt oppdatert kunnskap om skadevirkningene bli lagt til grunn, ikke minst ny kunnskap om negative konsekvenser av infralyd. Dette er lyd med lavere frekvens enn 20 hertz. Den høres ikke, men har svært negative effekter på kroppen. Infralyd gir kvalme og generelt ubehag, og hjernens stress-senter blir negativt påvirket. Infralyd når dessuten myyyyye lenger ut fra turbinene enn den hørbare lyden.

Infralyd og iskast

Det er heldigvis en positiv utvikling i gang. De politiske partiene kappes nå nesten om å være best i å reservere seg mot landbasert vindkraft. Selv MDG har på sitt landsmøte nylig vedtatt et såkalt «kompromiss», som i realiteten er et nei til vindkraft på land. For fortsatt henger noen, blant andre MDG, igjen i en temmelig håpløs argumentasjon om at nye vindkraftverk på land skal kunne legges i områder «som allerede er ødelagt». Som eksempler her vises til industriområder (!) og områder langs motorveiene (!).

Industriområdene våre ligger ofte nær og noen ganger integrert med boligområder. Det er dermed områder der folk arbeider og bor, der barn og unge går i barnehage, på skole og driver fritidsaktiviteter. Å foreslå vindturbiner i slike områder viser først og fremst at forslagsstillerne ikke vet stort om hva moderne vindturbiner er. Den visuelle forurensingen er det minste problemet. Lydbelastningen blir større desto større turbinene er, og nå prosjekteres turbiner opp mot 250 meter høyde.

Store turbiner lager også mest av den svært skadelige infralyden. I vårt klima er også isfall og iskast et stort sikkerhetsproblem. Isklumper på flere titalls kilo er funnet. Fra de store turbinene kastes flere kilo tunge isklumper ut fra turbinene. I nærheten av dette vil noen at folk skal arbeide og bo! Og de vil at folk skal kjøre bil langs veier som blir tuneller av infralyd, med høy risiko for å bli bombardert av isklumper på vinterstid.

Motstander øker

NVE har, utrolig nok, gitt konsesjoner til vindkraftverk i industriområder. Ett har fått konsesjon i et nyetablert industriområde i Gismarvik i Tysvær kommune i Rogaland. Slike konsesjoner forteller kanskje mest om hva slags kompetanse NVE har på infralyd og iskast! Konsesjonen ble gitt allerede i 2013. Byggingen er planlagt startet etter sommerferien i år. Heldigvis er det nå økende motstand lokalt, og Tysvær kommunestyre har vedtatt at kommunen ikke ønsker kraftverket bygd.

Hvis presset rundt om i landet nå blir stort nok, kan det faktisk tenkes at energimyndighetene må ta fornuften fatt, stoppe all videre konsesjonstildeling og pålegge nye konsekvensutredninger for konsesjoner som er gitt. For vi ser heldigvis at den langvarige kampanjen mot vindkraft på land nå etter hvert gir resultater, og det hjelper nok på at vi nærmer oss et valg.