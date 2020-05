Derfor trenger avisen vår hjelp nå

DEBATT: Aftenbladet og avisene i Rogaland har tapt 23,6 millioner under koronakrisen. Aldri har mediene vært så viktige. Og aldri har de vært så økonomisk sårbare.

«Samfunnet er avhengige av at mediene fungerer som de skal i en krisesituasjon. Mediene tilhører demokratiets infrastruktur. Og vi trenger informerte innbyggere og en god samfunnsdebatt. Det får vi ikke dersom mediebransjen raseres», skriver Tone Grindland i NHO. Foto: Jonas Haarr Friestad

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland

Hvor mange er smittet i de ulike kommunene i Rogaland? Er noen på intensiven? Hvordan jobber sykehuset? Skal barnehagen stenge? Hva med bussene, hjemmekontoret, skolene og butikkene? Tenk på alle spørsmålene vi har hatt de siste ukene!

Aftenbladet har vært der for oss hele tiden.

Og nå kommer nye spørsmål: Hvordan håndterte regjeringen og helsemyndighetene koronakrisen? Hvordan handlet ordføreren i kommunen? Er vi klare neste gang?

Annonsene som forsvant

Aldri har behovet for faktabasert informasjon vært større. Aldri har mediene hatt større etterspørsel. Og aldri har det vært tøffere å holde det gående. Økonomien til lokalavisene har to inntektskilder: Abonnement og annonseinntektene – og annonseinntektene forsvant over natten med koronakrisen.

De 12 avisene i Rogaland har samlet tapt 23,6 millioner kroner i løpet av koronakrisen, ifølge Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Regjeringen har definert mediene som en samfunnsviktig funksjon og har bidratt med generelle krisemidler som treffer bredt. Dessverre treffer ikke ordningen mediebransjen godt nok.

De fleste får ikke støtte

Bare fire av 10 norske mediehus får støtte. Og bare fem av de 12 avisene i Rogaland får ta del av støtteordningen. De får kompensert en liten brøkdel, for selv om de har tapt 23,6 millioner, vil de bare få kompensert 3,4 millioner. Mediene selv er enige om at kompensasjon for tapet av annonser vil være treffsikkert og skape forutsigbarhet.

Samfunnet er avhengige av at mediene fungerer som de skal i en krisesituasjon. Mediene tilhører demokratiets infrastruktur. Og vi trenger informerte innbyggere og en god samfunnsdebatt. Det får vi ikke dersom mediebransjen raseres. Nå trenger vi hjelp fra myndighetene slik at vi kan fortsette å oppfylle samfunnsoppdraget.

Flere lokalaviser i Rogaland har kuttet mandagsavisen. Alle frilansere er satt på vent. Permitteringstallene øker – dette i en tid hvor vi trenger flest mulig på jobb.

Det er lokale myndigheter som har ansvaret for beredskap, smittevern, skole, eldreomsorg og legevakt i denne krisen. Innbyggerne søker til Aftenbladet for relevant og faktasjekket informasjon.

Det er reell fare for at mediekartet vil ha langt flere hvite flekker etter krisen. Altså lokalsamfunn i by og bygd uten journalistisk overvåkning og nyhetsdekning.

Det er derfor vi trenger målrettede tiltak som treffer også denne delen av næringslivet. For vi trenger Aftenbladet og lokalavisene!