Forsand + Sandnes = sant!

Etter kommunesammenslåingen ønsker Sandnes arbeiderparti å bytte ut bydelsutvalg med områdeutvalg. Nærhet og åpenhet skal prege samarbeidet i kommunen.

En god plass å bo

Fjorden har vært både nerve og stengsel. Når vi er ute på sjøen og fisker, går praten og tankene ofte noen tusen år tilbake, til folkene som kom innover her. Som så hvor rikt det var akkurat her, grønt gress, skog, fisk i elvene og i sjøen. Den fantastiske solnedgangen i vest. Det friske vannet som strømmer nedover fjellsidene. De hadde det bra her, på begge sider av fjorden! På Landa i Forsand har utgravinger vist at det bodde folk her i mer enn 2000 år i historisk tid, fra 1500 f.Kr til 600 e. Kr. Også på Lauviksiden av fjorden viser utgravinger at folk har bosatt seg og levd godt i både historisk tid og før.

De visste om hverandre. De rodde over, stifta familier, fisket, jaktet. Nøt de varme somrene og frøs kanskje på vinteren. Det har alltid vært kontakt over fjorden. Men først i 1962 kom ferja. Allerede samme måned som den startet, var den for liten. Folk fra begge sider, ønsket mer kontakt over fjorden. I dag er ferjen en turistattraksjon i seg selv, og har over en million biler som tar turen hvert år. Ferjedriften er sikret, selv om Ryfast åpner om litt.

Rom for videreutvikling og samarbeid

Høle og Forsand har et rikt kulturtilbud for barn og unge. Dette ønsker vi i Arbeiderpartiet skal fortsette, og utvikles videre. Siden jeg bor på Høle, ser jeg at er begge sider av fjorden er interessant, enten det er revy, barneteater, konserter eller fotballturnering det går i.

Vi ønsker også at næringsliv og turisme skal vokse i området. Lysefjorden er allerede et av Norges best besøkte turistmål. Vi ønsker å tilrettelegge for at turistene får gode minner om flotte opplevelser med seg hjem. Det er muligheter for nye initiativer og innovasjon langs både Høgsfjorden og Lysefjorden. Men det er viktig å få med oss innbyggerne og ta vare på de lokale initiativene. Derfor skal alltid de nye områdeutvalgene involveres tidlig og bidra til at engasjement og ressurser blir best mulig ivaretatt.

Sandnes Arbeiderparti har lenge jobbet for at Forsand skulle bli med i Sandnes. Vi håper at flest mulig er med på våre planer for et best mulig samarbeid og fellesskap, fram mot sammenslåingen. Da må du huske å stemme ved lokalvalget.

Vi gleder oss til at to blir til en.