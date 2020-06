Har vi nok fornybar energi i Norge?

DEBATT: Alt skal elektrifiseres. Vi har jo så enormt mye fornybar, elektrisk energi i Norge. Eller, har vi nok til alt?

Det planlagte datalagringsanlegget på Kalberg i Time vil alene kreve like mye strøm som åtte vindkraftanlegg som Høg-Jæren produserer med sine 32 vindmøller – her åtte av dem – altså til sammen over 250 vindmøller, argumenterer Svend Øvrebekk Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Svend Øvrebekk Sivilingeniør elkraft og lektor

De siste 20 årene har vi produsert 130 TWh i snitt pr. år i vannkraftverkene i Norge, og vi har hatt et forbruk av elektrisk energi på 126 GWh i samme periode, altså et overskudd på ca. 4 TWh.

I tillegg kommer vindkraft, som i fjor ga 5,5 TWh, pluss litt bioenergi og annet.

Det er gitt konsesjon til nye ca. 6 TWh med vindkraft, så til sammen har vi tilsynelatende et bra overskudd på 15 TWh elektrisk energi om noen år. Er dette nok?

En god del av denne energien eies i realiteten av utenlandske selskaper og selges direkte til utlandet, så den kan egentlig ikke regnes inn i det norske overskuddet.

Nye forbrukere

På Kalberg ved Foss-Eikeland skal det bygges et dataserver-anlegg, stort sett for utenlandske aktører. Forbruket av elektrisk energi vil der bli minst 2 TWh ved full utbygging, like mye som hele Stavanger by.

Liknende anlegg er allerede etablert på Rennesøy, og ønskes velkommen også andre steder i Norge. Har noen sett på hva dette innebærer av elektrisk energiforbruk? Eller på enorme mengder varmeenergi rett til kråkene?

Dersom all privat biltrafikk skal elektrifiseres, går det med ca. 4 TWh. Halve Nordsjøen elektrifisert tar 7 TWh. Ferjetrafikk, busser, tungtransport, fly osv. tar mange flere TWh.

Hvor ble det av all den fornybare, elektriske energien? Den blir fort spist opp.

Løsninger?

Den måten energibransjen (med et haleheng av politikere og enkelte miljøvernorganisasjoner) vil løse dette på, er å bygge tusenvis av svære vindmøller i hele landet. Bare dataanlegget på Kalberg alene vil kreve åtte nye vindparker som den på Høg-Jæren, som alene har 32 vindmøller.

Er det realistisk å tro at det blir greit å få dette gjennom?

En annen måte er å rehabilitere gamle vannkraftverk, men der setter usolidariske skatteregler en stopp. Det er satt ned utvalg for å se på dette, men det har tatt enormt lang tid. Vindmøller er blitt en moderne form for miljø-avlat.

Rehabilitering av vannkraftverk kan også sette merker i naturen, men i motsetning til 200 meter høye vindmøller, vil det tross alt ikke være synlig på lange avstander. Vannkreftverk lager heller ikke støy for naboene.

«Europas batteri»

En annen løsning er å stoppe å tro at vi kan redde Europa, ved å ødelegge norsk natur. Vårt bidrag er energimessig svært begrenset, men ødeleggelsene hos oss er store.

Og – kutt ut elektrifisering av Nordsjøen! Det gir garantert større globale utslipp.

Hva nå?

Det er nok landbasert vindkraft nå. Dette har endelig gått opp for de fleste. Nå er tiden inne for å tenke mer kreativt og ta vare på den unike verdien vi har i naturen vår. Vi kan uansett ikke redde verden. Norge kan aldri bli «Europas batteri».