Skadelig prostatabiopsi og erstatning

DEBATT: Den norske rektale prostatabiopsien er forbundet med stor helserisiko for mannen. Flere blir alvorlig syke, og noen dør av denne skitne nåleprøven.

Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) må derfor ta større ansvar/bli erstatningspliktig i tilfelle mannen får ødelagt livet, resthelsen og seksuallivet sitt av denne steinalderprøven.

En hul nål føres altså inn gjennom mannens endetarm, punkterer endetarmen og deretter prostata opptil 20 ganger pr. forsøk for å hente ut vevsbiter av prostata for nærmere undersøkelse. Dette gjøres uten tanke for giftige varianter av kolibakterier som nålen fører med seg fra endetarmen og inn i prostata, mannens følsomme hormonproduserende blærehalskjertel som bl.a. bidrar til seksuelt begjær og fruktbarhet i samliv.

Blodforgiftning kan oppstå

I tillegg kan den skitne biopsinålen trolig punktere lukkemuskulaturen om prostata har aldersrelatert volumøkning og buker opp i urinblæren. Tilsvarende punktering av eventuelle kreftsvulster som måtte befinne seg i prostata, skjer med hensikt. Konsekvens blir gjerne en skadet lukkemuskel/problem med å holde på urinen, samt risiko for spredning til andre organer av kreftceller som vil lekke inn i blodbanene etter nålebiopsien. Sepsis, altså blodforgiftning, en annen alvorlig bivirkning, kan oppstå i tillegg, uavhengig av antibiotikabehandling i forkant.

Ovenstående forekommer dessverre hyppig i det norske, fattige, kunnskapsløse helsevesenet, det vil si helsepolitikken på prostataområdet i dag, tross global utvikling av både ny teknologi/diagnoseverktøy/kombinasjonen. MR, PET, STHLM3, kunstig intelligens, dataprogram og dyktige radiologer, onkologer, urologer og kirurger kan med dagens oppdaterte kunnskap og villighet, trolig lettvint avdekke både aggressiv og snill prostatakreft via bildediagnostikk.

Mye billigere

Den skitne, skadelige rektale prostatabiopsien er imidlertid mye billigere. Akkurat det utgjør den helseskadelige forskjellen for mannen i styrtrike Norge med titusen statlige milliarder kroner på bok, folkets penger.

