Breddefotballen bør åpnes nå!

KORONATILTAK: Etter uker og måneder med lojal oppfølging av koronareglene, har frustrasjon, sinne og fortvilelse nå bredt seg hos 50-60 000 voksne kvinnelige og mannlige spillere og ledere fordi breddefotballen fortsatt ikke er åpnet, eller har fått signaler om når dette skal skje.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Ønsket om åpning av breddefotballen handler ikke om å gi blaffen i en-metersregelen eller smitterisiko. Det handler om forskningsfunn og eksempler på at vanlig spill ikke ser ut til å true egen eller andres helse» Foto: Fredrik Fornes

Debattinnlegg

Per-Ingvar Sveingard Hafrsfjord

Per-Ingvar Sveingard.

Frustrasjonen ble ikke mindre etter debattinnlegget til helse- og omsorgsminister Bent Høie og kulturminister Abid Q Raja i Aftenbladet 8. juli, der de skriver at “vi ikke kan gi unntak for en-metersregelen for voksne i breddefotballen nå. Da vil en-metersregelen i realiteten ikke gjelde lenger”.

Liten smitterisiko

De skriver videre at de vil vente til 1. september med å foreta nye vurderinger om åpning. Da er fotballsesongen 2020 så godt som over. Fotballfolket vet at det er lite smitte i samfunnet og at egen fotballaktivitet i svært liten grad truer egen eller andres helse, eller fører til økt smitte i samfunnet. Det har assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad vært tydelig på. Han er ikke bekymret for nærkontakt under trening og kamper, men skeptisk til reiseaktivitet, kø foran kiosken og store publikumsforsamlinger.

Også forskning fra Århus Universitetet viser at smitterisikoen er lav når man spiller fotball i det fri. Funn viste at en voksen fotballspiller i gjennomsnitt kun vil være i nærheten av en annen spiller 90 sekunder gjennom en hel kamp, dette i svært korte perioder av gangen og uhyre sjelden ansikt til ansikt. Derfor åpnet danskene all fotball 7. juni uten at smittetallene har økt, hverken blant spillere eller i befolkningen generelt.

Daglige regelbrudd

Alle, også fotballfolket, ser drøssevis av daglige brudd på en-metersregelen, på skolen og jobben, på ferja, gata, festen, bussen, i fornøyelsesparken, butikken, restauranten, bussen, vennegjengen, og ikke minst blant godt voksne på byen. Dette siste gjør mange unge aktive sinte. Fordi det blir et stort paradoks. Et regelbrudd legitimerer ikke et annet får de høre fra ekspertisen når alle bruddene påpekes.

Dette er et dårlig svar som viser manglende evne til å se nyanser, kontrer en ung og klok fotballspiller. Han så mange flere og mer alvorlige avvik fra en-metersregelen”på en eneste ferjetur over Boknafjorden på vei hjem etter en ferietur, enn han visste ville skje i løpet av en 90 minutters fotballkamp.

Den unge benektet ikke at det kom til å skje avvik på trening og i kamper, men utrolig få, et mikroskopisk antall sammenlignet med totalen i samfunnet, og mye mindre alvorlige enn dem han så på ferja, fordi de i all hovedsak vil skje i en fast gruppe, ute på en stor bane, og være svært kortvarige.

Ønsket om åpning av breddefotballen handler derfor ikke om å gi blaffen i en-metersregelen eller smitterisikoen. Det handler om forskningsfunn og eksempler på at vanlig spill ikke ser ut til å true egen eller andres helse.

Fotball bedrer helsen

Fotball bidrar tvert om til glede og sosial trivsel, psykisk- og fysisk helse. Mange i breddefotballen mener som Svein Erik Tuastad at de dyptgripende frihetsberøvelser som rammer dem ikke lenger er faglig velbegrunnet.

Der breddefotball diskuteres, har uttalelsene om helse- og politiske myndigheter stadig blitt mer kritiske og negative. Dårlige begrunnelser kan på sikt bli problematiske. Ikke først og fremst fordi mange spillere etter hvert begynner med spontan og uorganisert fotball, uten smitteverntiltak. Men fordi troen på viktige regler fordufter og tilliten til myndighetene forvitrer.

Les også Frustrasjon og fortvilelse i fotballmiljøet etter Bent Høies og Abid Rajas innlegg

Les også Vi kan ikke gi unntak for én-meterregelen for voksne i breddeidretten nå.