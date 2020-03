Hvor er forebyggingen mot koronaviruset for eldre i sykehjem?

ELDREOMSORG: Jeg kan velge å ta mine forhåndsregler, men de som bor på sykehjem – som min mormor – er helt prisgitt offentlige tiltak for ikke å bli smittet.

«Har vi ikke lært av etterpåklokskapen etter smitten på Ullevål sykehus? Det trengs aktive forebyggende tiltak i praksis, ikke bare ord som ikke gjøres noe med», skriver Anne Marit Struksnæs. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix (illustrasjonsbilde)

Debattinnlegg

Anne Marit Struksnæs Ålesund

Jeg har en 95 år gammel mormor på sykehjem. Hun er svært oppegående for alderen og har mye livsglede. Hun har hjertesvikt og er derfor i risikogruppen når det gjelder koronaviruset. Koronaviruset må derfor ikke nå sykehjemmet der hun bor.

«Vi befinner oss nå ved et avgjørende punkt. Dersom man tar aggressive grep nå, kan man få kontroll på viruset, forhindre at folk blir syke og redde liv», sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse torsdag, like etter viruset først ble bekreftet i Norge.

Ingen tiltak, folk kommer og går

På grunn av denne sterke oppfordringen var det åpenbart at Norge skulle iverksette tiltak for å skjerme risikoutsatte mennesker i befolkningen. Men på telefon med sykehjemmet hvor mormor bor ble jeg fortalt at det ikke gjøres tiltak i forbindelse med forebygging av koronaviruset.

«Helsemyndighetene har vært forberedt på dette [koronaviruset] og har allerede iverksatt planlagte tiltak for å følge opp den som er smittet», skrev helseminister Bent Høie på sin Facebook-side onsdag. Hva med dem som absolutt ikke må bli smittet, som min mormor?

Sykehjemmet er et åpent sykehjem hvor pårørende og personalet kommer og går. Jeg er sikker på at dette gjelder for samtlige offentlige sykehjem i Norge. Om en smittebærer trer inn dørene på et sykehjem, så kan det være gjort. Er det ikke vårt felles ansvar, Norges ansvar, å verne om de eldre og de risikoutsatte? Jo, og det betyr at viruset absolutt ikke må nå sårbare mennesker.

Hva Ullevål forteller oss

Mangel på tiltak vises på Ullevål sykehus hvor fem ansatte i skrivende stund har fått påvist koronaviruset. Pasienter i Norge risikerer smitte. Dette er altfor dårlig. Norge har ikke kontroll på viruset. Norge forhindrer ikke folk i å bli syke. Hvor er tiltakene for å forhindre at liv går tapt?

Situasjonen ved Ullevål sykehus underbygger behovet for klare regler og retningslinjer som alle må følge. Jeg kan velge å ta mine forhåndsregler, men de som bor på sykehjem, er helt prisgitt offentlige tiltak for å ikke bli smittet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert en artikkel med overskrift «Sykehjem og smittevern mot covid-19». Der står det: «Sykehjem må beskyttes mot smitte. Beboere på sykehjem kan bli smittet av ansatte eller besøkende som har vært i kontakt med beboere. Det er derfor viktig at ansatte og besøkende før de går inn i sykehjemmet, nøye vurderer, ev. i samråd med lege, om de selv kan utgjøre en smitterisiko for sykehjemsbeboerne. Informasjon om dette må plasseres ved inngangspartiet til institusjonen.»

Hvorfor er det da ikke gjort noen tiltak der min mormor bor? Jeg ringte informasjonstelefonen til FHI angående artikkelen, og fikk vite at det som publiseres bare er anbefalinger og ikke retningslinjer for sykehjem.

Jeg var også på telefon med smittevernvakta til FHI, hvor jeg ble fortalt at det ikke er en samfunnsmessig smitte per nå, og at tiltak tas når den tid eventuelt kommer.

Hva nå, helseminister?

Har vi ikke lært av etterpåklokskapen etter smitten på Ullevål sykehus? Det trengs aktive forebyggende tiltak i praksis, ikke bare ord som ikke gjøres noe med. Sårbare mennesker kan ikke bli utsatt for smitte.

Helseminister Bent Høie, hvordan skal det sørges for at min mormor ikke blir smittet?