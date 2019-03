Nei til monsterhotell på Kvitsøy!

Base Property poengterar den faglege ekspertisen og erfaringa dei har og viser til ulike byggeprosjekt. Dei strebar etter å jobbe etter ein høg etisk standard . Dette kan eg absolutt tru dykk på, og å bøyer meg i støvet for alt de har lukkast med.

Med hotellplanen vest på indrefileten av øya har de gitt håp og optimisme om arbeidsplassar og liv til øya.

Men hotella som de peikar på som samanliknbare med dette hotellprosjektet, er hotell med få rom på store og vide landområder. På Kvitsøy er det tenkt eit hotell med mange rom på eit bittelite område.

Vitnar om arroganse

Sjølv om Base Property karakteriserar dykk for profesjonelle aktørar, vil eg likevel stille spørsmål ved profesjonaliteten ved søknaden til politikarane våre til dette gigantiske prosjektet. Søknaden består av et kort brev på 2,5 sider og ei planskisse med åtte rette strekar og ein frihandsteikna lang vegtrase i skala 1:5000. Det følgjer ingen skisser med søknaden om korleis bygget kan bli sjåande ut slik at me kan realitetsorientera oss. Dette vitnar om arroganse og ei stor skam for demokratiet som skal handsame denne viktige saka.

Ideen skal faktisk leggjast inn i arealplan for kommunen, og vil berøra samfunnet vårt med store og varige konsekvensar!

Området det er søkt om med hotelltomt og parkering, er på ca. 12 mål. Dei oppgjer grunnmur på hotellet til 1,4 mål i grunnflate og at bygget vil bli på tre etasjar fordelt på 125 rom. Men konferanseromma er ikkje teke med, noko som vil krevje endå fleire etasjar. Volumet på dykkar hotell vil kunne samanliknast med Scandic hotell i Tjensvollkrysset. På vårt litle og flate areal vil eg framleis karakterisere dette som eit monsterbygg.

Det er fleire utfordringar eg stiller spørsmål ved om de har drøfta grundig med politikarane: Prosjektet krev infrastruktur med ny veg, vatn, kloakk og parkeringsplass. Kven skal finansiere dette? Kor mykje vil kommunen måtte dekkje? Vil vår litle kommune vere i stand til å handtere dette?

Staden og området hotellet ligg er eit ekstremt vèrutsett. Eit område som innbyggjarane blir beden om å halde seg borte frå i uversperiodar. Fleire liv har gått tapt her, og me som bur her kjenner havets enorme krefter og brottsjøar. Det gjer ikkje internasjonale gjester som nettopp er komne for å oppleve og forevige dette spektakulære.

De nemnde at de hadde understreka og vektlagt ulemper ved prosjektet. Er dette realitetar de ope har drøfta med politikarane?

Må ikkje skje

Rådmannen og andre tunge faglege instansar, fraråder hotellplanen. Seier me ja til å ta hotellet inn i kommuneplanen, seier me eigentleg ja til å gi frå oss dette unike området av både regional og nasjonal verdi. Dette må ikkje skje!