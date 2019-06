Sp i Sandnes og kommunesammenslåing

De gjør et nummer av at jeg var upresis med mitt anslag over hvor mange innbyggere som ble kontaktet i den såkalte innbyggerundersøkelsen.

Jeg registrerer at Selvikvåg og Håland er enig med Fylkesmannens konklusjon om at det som skjedde i kommunestyret i Forsand 6. juni 2017 var ulovlig. Under påskudd av å ikke ville blande seg inn i debatt og vedtak i Forsand, unnlater de å ta konsekvensen av dette.

Det fremgår klart at Senterpartiets mannskap i Sandnes bystyre har et helt annet syn og handling enn Senterpartiet for øvrig i landet, og ikke minst på Stortinget, her vist til Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjon under komiteens merknader til kommunereformen: «Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Forsand kommunestyre, 29. april 2019, gjorde vedtak om sammenslåing med Strand kommune. Vedtaket ble gjort i tråd med flertall i folkeavstemning. Disse medlemmer viser til at disse partier bygger på prinsippet om at frivillighet legges til grunn i spørsmålet om kommunesammenslåing. Disse medlemmer mener regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en sak om oppfølging av vedtaket i Forsand kommunestyre.»

Da får vi vente å se hva som skjer.