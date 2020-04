Berg svabergene – legg heller stupetårnet i Strømvik ute i sjøen!

STAVANGER: Et stupetårn i Godalen i Stavanger bør legges ute i sjøen, som en badeklippe – ikke på land, der det vil kaste skygge over svabergene.

Slik mener arkitekt Knut Folstad at stupetårnet i Strømvik på Storhaug bør plasseres – i god avstand fra land. (Flere bilder i nettversjonen av dette innlegget på aftenbladet.no/meninger/debatt.) Illustrasjon: Knut Folstad

Debattinnlegg

Knut Folstad Arkitekt MNAL

Da korona-tiltakene ble innført for halvannen måned siden, fikk mange tursko plutselig en ny hverdag. Fraværet av den daglige lufteturen til og fra kontoret, og for mange mindre å gjøre over hjemmepulten i en guddommelig timet vårløsning og påskeabstinenser, trakk folk i hopetall ned langs Godalen. Over turstier og ut på svabergene. Som fingre gled de ut i fjorden.

Barnefamilier grillet der ute, venner lo og snakket over bølgeskvulpene og tenåringer lå langflate på den varme stenen.

Dette er alle skjøre kvaliteter. Perioden har gitt mange muligheten til å se hva området kan, og hvorfor det ikke må forkludres.

Ideelt område

Nå skal det bygges stupetårn i området og jeg stiller meg helhjertet bak ideen, men vi skal passe på at omgivelsene raffineres med stil og ikke ofres i oppstilt stemning over klønete beslutninger.

For naturen er vakker langs Gandsfjorden, med utsikten til Ryfylkeheiene og landskapets kupering fra strand og gress til glattskurte svaberg ut i fjordens krystallklare vann.

Om sommeren er kropper i badetøy på håndklær spredd langs hele strandsonen. På svabergene sitter eldre par og koker morgenkaffe. Vi pleide å bade herfra da vi var små, og jeg gjør det fremdeles. Noen griller ut i sommerens lange kvelder. Med sin rene, glatte stein har naturen skapt hyller å sitte på og kanter å stupe fra. Fornemmelsen er den av å sitte helt i det fri, bare en slentretur fra byen.

Badeklippen

Jeg har i flere år arbeidet for å få på plass en badstue og stupetårn i Strømvik. For knappe to år siden sendte jeg av sted Badeklippen til kommunens mailadresser for å forklare hvordan kvalitetene i landskapet kan overføres til et fullverdig badetilbud. Litt som den gang det sto sjøbad ute på vannflaten for nesten hundre år siden.

Tanken har vært å ta en del av området som i dag ikke er særlig vakkert og gjøre det til noe som kunne sammenlignes med svabergenes skjønnhet. En klippe i fjorden.

Nå har kommunen gått i gang med en lukket konkurranse for stupetårnet. Ikke der det kunne gjort noe vakrere, men i det allerede vellykkede. Midt på svabergene.

Plasseringen av stupetårnet som kommunen foreslår. Skygge kl. 14 den 21. juni. Det blir kun verre utover kvelden. Illustrasjon: Knut Folstad

Med et ti meter høyt tårn vil skygger kastes over områdets andre svaberg allerede fra formiddagen av. Den rolige naturopplevelsen, en slentretur fra byen, forkludres og ødelegges.

Et stenkast unna, der jeg foreslår Badeklippen, er det i dag volleyballbane, basketkurv og et noenlunde opparbeidet barnebasseng.

Ingen skygge på svabergene, hverken sent eller tidlig, ved å legge stupetårnet ute i sjøen. Illustrasjon: Knut Folstad

Her vil et badeanlegg være et tilskudd av moro til Stavanger, uten å ta noe fra de fantastiske, naturlige kvalitetene til Godalen. Verdien av å bevare landskapet mer enn veier opp kostnadene ved å bygge på fjorden.

Liv og aktivitet samlet på området. Med et vakkert stykke uberørt og tilgjengelig natur, før turstien når Godalens badestrand hvor området igjen tilbyr aktivitet. Is, musikk og solbading for dem som ønsker litt mer leven. Men imellom her er det altså viktig at området bevares, at aktiviteten konsentreres. For vil Godalen kle å bli en løype i en forlystelsespark? Er ikke landskapets kvaliteter for rikholdige til det?

Slik fanger badeklippen ved Strømvik bad den helt sene ettermiddagssolen som ellers forsvinner på svabergene. Illustrasjon: Knut Folstad

Badstue til vinterbad

Heller ville stupetårnet plassert ute på en brygge i fjorden bli en mangfoldig opplevelse. Et sted å vandre ut en høstdag. Den bør tilby en badstue for vinterbaderne – og, med sin plassering et lite stykke ute på fjorden, være med på å adskille badeområdet inne langs svabergene fra båttrafikk.

På den måten ville de glattskurte fjellformasjonene kunne bli ved med å gli uberørt ned i Gandsfjordens krystallklare vann, og det gamle paret kan kose seg med morgenkaffen og se stupende barn ute på vannflaten, uten å måtte passe seg for plask, løpende føtter eller pakke sammen for tidlig, plaget av skyggen fra tårnet. Hvorfor bygge der det tar fra noe som så mange nyter, heller enn å gjøre jobben ordentlig og la tilbudet bli et rent pluss for hele Stavanger?