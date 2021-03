Sluttord om Stavanger domkirke

DEBATT: Er Riksantikvaren sikker på at betongen gir den optimale løsningen i Domkirken?

«Det blir ikke en større utgravning eller en annen og bedre gulvløsning. Det er synd», skriver innsenderne. Foto: Tommy Ellingsen

Frode Iversen Professor, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Jan Brendalsmo Tidl. seniorforsker, Norsk institutt for kulturminneforskning

Øystein Ekroll Forsker, Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

Torgrim Titlestad Professor emeritus i historie, UiS

Alf Tore Hommedal Førsteamanuensis, Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Anna Elisa Tryti Kirkehistoriker, Bergen

Vi takker Riksantikvaren for svar (15. mars i Aftenbladet) og ønsker å komme med noen siste merknader til debatten om Stavanger domkirkes gulv. Riksantikvaren står fast på sitt. Det blir ikke en større utgravning eller en annen og bedre gulvløsning. Det er synd. Den valgte løsningen er gammeldags, fra en tid da betong ble brukt ukritisk i rehabiliteringen av gamle kirker. Er tildekning med armert betong virkelig i tråd med den internasjonale konvensjonen som Norge har underskrevet? Og er Riksantikvaren sikker på at betongen gir den optimale løsningen? Vil ikke pustende kalkmørtel være et mer skånsomt alternativ? Er dette vurdert i lys av forskning på feltet, for eksempel i England?

Riksantikvarens argumentasjon kan diskuteres.

For det første har Riksantikvaren et konsept der hermetisering og utilgjengeliggjøring av kulturlagene regnes som jevngodt med in situ-bevaring. Valettakonvensjonen er basert på prinsippet om «å verne den arkeologiske kulturarv som en kilde for den felles europeiske hukommelse og som et redskap for historiske og vitenskapelige undersøkelser». Det er dette som er angitt i konvensjonen. Sentralt står begreper som «kilde for ... hukommelse» og «et redskap for ... undersøkelser».

«Døde» for generasjoner

Hovedproblemet nå er at lagene ikke blir tilgjengelige for tilstandsovervåking og fremtidige uttak av vitenskapelige prøver. Det vil neppe være noen som vil finne på å bryte opp dette gulvet før det engang er modent for utskiftning. Kulturlagene blir dermed ikke bare «hemmeligheter», de blir «døde» som vitenskapelig kildemateriale for generasjoner av forskere.

Vi vil for øvrig påpeke behovet for å utvikle en formidlingsplan av disse arkeologiske undersøkelsene i Norges best bevarte domkirke fram mot byjubileet i 2025. NRK-Rogalands veteran Torill Våland er inne på noe viktig, når hun i sitt innlegg (13/3 i SA) skriver om «storytelling», og om det å skape en attraksjon for byen, regionen og landet.

Teknisk rom!

Mange synes det er spennende å besøke en ekte krypt i en gammel katedral når de er på reise i Europa. Det gir en følelse av historie og mystikk. I Stavanger domkirke har man derimot valgt en annen løsning: Det som kan ha vært en flott, original middelalderkrypt under domkirkens kor skal brukes som teknisk rom! Her mister vi en mulighet til å formidle hva en middelalderkatedral er og skal være. Den åpenbare løsningen hadde vært å plassere teknikken et annet sted og tilrettelagt det mulig originale kryptrommet som et spennende sted for visning av bevarte gravplater fra middelalderen og 1600-1700-tallet. Kanskje kunne også utvalgte arkeologiske funn fra utgravningen presenteres. Et sted for historie, ikke teknikk.

Revurder beslutningen

Vi anmoder enda en gang Riksantikvaren om å revurdere beslutningen. Vi ønsker det samme: Å bevare Stavanger domkirke med alt den rommer på en best mulig måte, til glede både for dagens og framtidens forskning, for forvaltning og bruk.

