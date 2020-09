Skolene burde selv få lage regelverk for mobilbruk

MOBILBRUK: I Aftenbladet 8. september skriver skoleelev Elita Ingebretsen et velformulert innlegg der hun uttrykker sin frustrasjon med beslutningen om at det ikke skal være lov med mobiltelefon i stavangerskolen lenger.

Vi mener det er rektorer og lærere som vet best hvilke regler som bør gjelde for mobilbruk i skolene – ikke politikere. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Mette Vabø Medlem i Utvalg for Oppvekst og Utdanning

Vi i Venstre deler hennes frustrasjon. Vi kjempet hardt for at hver enkelt skole selv skulle få bestemme hvorvidt elevene har lov til å bruke telefonen på skolen eller ikke. Vi har tillit til at rektorer og lærere klarer å sette opp et hensiktsmessig regelverk selv. Det er slik det har vært så langt, og det er slik vi mener det bør fortsette å være i tiden som kommer.

Vi mener det er rektorer og lærere som vet best hvilke regler som bør gjelde i skolene – ikke politikere. Dessverre ville de nye posisjonspartiene (Ap, SV, MDG, Rødt, FNB og Sp) det annerledes. De ønsket å overstyre skolenes rett til selvbestemmelse, og dermed får det slike utslag som for deg, Elita. Dessverre tapte vi kampen vår om å fortsatt la skolene bestemme dette selv, men vi tar opp kampen igjen så snart anledningen bryr seg!

