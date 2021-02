Nybø svikter fremdeles Vestlandet

DEBATT: I et svar til meg i Aftenbladet 3. februar forsvarer næringsminister Iselin Nybø valget av Groruddalen i Oslo som ny lokasjon for GIEK og Eksportkreditt.

«En nærmest samlet vestlandskyst går imot regjeringens forslag, fordi vi ser behovet for å satse på næringsutvikling der arbeidsplasser innen eksportnæringen finnes», skriver Mímir Kristjánsson. Foto: Pål Christensen

Mímir Kristjánsson Kommunestyrerepresentant for Rødt i Stavanger

Det er ikke overraskende at Nybø velger å forsvare regjeringens politikk for utarming av distriktene, likevel er det bekymringsfullt at hun avfeier min kritikk som et enkelttilfelle. Det har tydeligvis gått Nybø hus forbi at andre også stiller seg kritisk til regjeringens planer.

Vi på Vestlandet står med åpne armer.

En annen som evner å se idiotien i å legge eksportsatsingen til Groruddalen er Frps Jon Georg Dale, som i Klassekampen peker på Ålesund som mulig lokasjon. Det samme sier et enstemmig fylkesutvalg i Møre og Romsdal. Også de kjente kommunistene i Bergen næringsråd har vært på banen for å kritisere regjeringen. Nybøs idé om at jeg bare er en

lokalpolitiker som kjemper for egne interesser er i beste fall en misforståelse, i verste fall bevisst desinformasjon i et forsøk på å stagge en opposisjons som ønsker noe annet enn regjeringen. Akkurat det får ministeren selv svare for.

Geografisk nærhet

En nærmest samlet vestlandskyst går imot regjeringens forslag, fordi vi ser behovet for å satse på næringsutvikling der arbeidsplasser innen eksportnæringen finnes. I en drømmeverden kan man sikkert drive med storstilt mikrobrygget øleksport fra hovedstaden, men for de av oss som lever i den virkelige verden, er det bedrifter som Hydro på Karmøy og

Kværner Verdal som er fremtiden. Det er disse industribastionene som skal bygge et nytt industrieventyr. Derfor er det viktig at det nye GIEK-Eksportkreditt legges i geografisk nærhet til eksportindustrien.

Når vi på 70-tallet skulle bygge opp oljenæringen var det essensielt at det skjedde i nærhet til oljefeltene. Derfor ligger viktige oljeselskapers kontorer på Forus og Oljedirektoratet i gangavstand til Universitetet i Stavanger. Det er mye mulig at det lå en stor del lokalpatriotisme bak engasjementet til Arne Rettedal, men det viktigste var forståelsen for at

vi må bygge opp miljøet i geografisk nærhet til industrien.

Beklageligvis er det naturen, og ikke vi politikere, som legger føringer for hvor den store eksportindustrien kan være. Den må ha nærhet til vannkrafta. Den må ha tilgang på infrastruktur, både til havs og til lands. Og den behøver et stort tverrfaglig miljø, for å samarbeide om å utnytte ressursene på best mulig måte. Groruddalen har ingen av disse

forutsetningene, ei heller har de noe særlig eksportindustri.

Lytt til fagmiljøene

Vi på Vestlandet står med åpne armer. Klare til å ta imot GIEK-Eksportkreditt. Enten de skal være i Stavanger, Bergen, Ålesund eller et annet sted. Derfor ber jeg næringsministeren om å lytte til fagmiljøene på Vestlandet, til lokalpolitikerne og å lære av historiene.