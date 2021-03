Stavanger trenger en urban folkehøgskole

DEBATT: I disse dager er regjeringens budsjettkonferanse, og Stavanger Urban Folkehøgskole (StUF) krysser grønne fingre for at de kommer inn på statsbudsjettet 2022.

Geir Bakken Stavanger Urban Folkehøgskole

Sist en folkehøgskole ble opprettet i Rogaland er over 70 år siden. Samme året som Stavanger passerte 66.000 innbyggere, folkerepublikken Kina ble opprettet, og 1kg kaffe kostet 2 kr og 70 øre.

Mens unge mennesker i dag strømmer til landets folkehøgskoler (FHS), og det er søkerrekord seks år på rad, har Rogaland bare fire skoler. Til sammenligning har Vestland 13, Agder sju og til sammen har de fått tre nye FHS de siste fire årene.

Tar klimakrisen på alvor

Stavanger trenger, midt i sin omstilling fra olje- til energihovedstad, en fornybar og vital energi – unge mennesker. Og nå når klimaendringene blir tydeligere, trengs en urban folkehøgskole som tar unge menneskers engasjement og klimakrisen på alvor. En etablering av StUF – Norges første urbane folkehøgskole – vil ikke bare ha betydning for unge mennesker lokalt og regionalt, men også for unge mennesker i hele landet. I 2020 bodde 82 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder.

På dette området har folkehøgskoleslaget i dag et mangelfullt tilbud. Ingen av dagens folkehøgskoler omhandler byens utfordringer. StUFs hovedtemaer – kunnskaper om det grønne skifte og helsefremmende urbanisme – fyller et behov nå, og blir bare større i tiden som ligger foran oss. Kunnskap og kompetanse om hva som gjør en by attraktiv for unge mennesker, vil her bli en ettertraktet vare som StUF, med sine 140 studenter, vil kunne utvikle og dele med andre norske byer.

Linjene og temaene på StUF vil være: Smart City og bygge minihus – Urbant landbruk og samspill – Popup marked og event management – Urban exploration og økoturisme – Delekultur og byplanlegging – Sosialt entreprenørskap og miljøledelse – Bærekraftsmålene og den grønne byens utfordringer – Redesign og mote – Arkitektur og gjen- og ombruk –– Drive byttebod og Cafe repair – Galleri gatelangs og bykunst – Byens kulturarv og arvingenes rettigheter – Urban antropologi og sirkulærøkonomi – Programmering og applikasjonsutvikling – Ekvilibrium og helsefremmende deltakelse – Politisk arbeid og aktivisme – Sosiale scener og byens mellomrom – Natur mangfold og arealnøytralitet – Just transition og medbestemmelse – Internasjonalt seminar for unge mennesker om grønne og levende byer.

Grønn urbanisme

Studentene får kunnskaper og handlingskompetanse for grønn urbanisme og bærekraftig livsførsel. Skoleåret skal gi dem en utvidet forståelse for hva det grønne skifte innebærer for urbane områder. StUF vil forplikte seg til å være en pedagogisk entreprenør og skape læringsarenaer sammen med byens frivillige, private og offentlige aktører.