Høyre har konkrete grep til det beste for både turistnæringen og serveringsbransjen

Sissel Knutsen Hegdal Gruppeleder, Stavanger Høyre

DEBATT: Flertallspartiene i Stavanger er i avisen 25. februar og lover en offensiv for turist- og serveringsnæringen i Stavanger. Det er musikk i Høyres ører. La oss allerede nå ta konkrete grep til fordel for alle de i turistbransjen som sliter nå.

Nedstemt gang på gang

Høyre har siden starten av epidemien vært tydelige på at kommunen må bruke mer av sitt lokale handlingsrom for å holde aktiviteten oppe og sikre lokale arbeidsplasser. Vi har også vært misfornøyd med det politiske flertallet som til tider har vært mest opptatt av å klage på regjeringen enn å brette opp ermene selv. De nasjonale midlene kommer når de kommer.

Det viktigste er at vi gjør det vi kan lokalt mens vi venter. Høyre har fått nedstemt en drøss med forslag til tiltak det siste året som ville bidratt til aktivitet i næringslivet. Mens Bergen og Oslo raskt vedtok lokale hjelpepakker i hundremillionersklassen, satt vi på hendene.

Ordføreren skal imidlertid ha honnør for å ha tillatt Høyres interpellasjon om mer penger til Region Stavanger å snike i køen på sakskartet. Det ble til slutt en god regional dugnad for turistnæringen initiert fra et samlet kommunestyre i Stavanger.

Nå trenger vi at flertallet igjen blir med på dugnaden igjen, og hvis det virkelig ønsker å få folk tilbake i jobb, så lytter de til Høyre denne gangen også.

Cruise

Frustrasjonen er nemlig stor i turistnæringen. Det politiske flertallets torpedering av kommunens omforente cruisestrategi har satt sinnene i kok. Symbolvedtaket som setter et tak på antall årlige cruiseanløp, er meningsløst. Taket på 200 skip bookes raskt i sommermånedene, noe som ikke gir havnen handlingsrom til å booke inn skip i skuldersesongen på våren og høsten når aktiviteten er mindre. Konsekvensene er en kortere og mer intens cruisesesong med totalt mindre inntjening for de som lever av dette. Skip som vil komme etter at taket er nådd ender nå antageligvis opp i Sandnes eller Risavika.

Vedtaket om et tak på antall anløp skulle skjerme Vågen og hindre utslipp. Når det viser seg at det ikke gjør noen av delene, er det rett og rimelig å fjerne eller justere taket. Det eneste som reduseres, er levebrødet for de som driver med turisme i Stavanger.

Høyre tar til orde for å fjerne det årlige taket på antall cruiseskip og eventuelt erstatte det med et daglig tak. På den måten ivaretar vi intensjonen om å ikke overbefolke Vågen med cruiseskip og -turister, samtidig som vi sikrer godt næringsgrunnlag for turistnæringen, serveringsbransjen og alle andre i sentrum i en utvidet cruisesesong. For det er vi vel enige om er det viktigste fremover?

Hvis flertallets nye offensive holdning skal være noe annet enn tomme ord, så forventer vi at de blir med oss på dette.

