Norge bør slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen

Debattinnlegg

Geir Hansen Leder, Rogaland distrikt av NKP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Det nylig avholdte landsmøtet til KrF klarte det som tilsvarende landsmøte i Ap ikke klarte. Å vedta at Norge bør slutte seg til FN-avtalen om forbud av atomvåpen. Et forbud som støttes av omtrent 70 prosent av alle land i verden.

Dette forbudet innebærer at disse landene ikke kan lagre, bruke, oppbevare, teste, produsere, overføre eller true med atomvåpen. Den nåværende regjeringen har verken signert eller ratifisert FNs forbud og boikottet konferanser. Omtrent 80 prosent av den norske befolkningen støtter et slikt forbud, men for flertallet i Ap teller hensynet til krigens kyniske kremmere mest, og disse mente at det ikke var mulig for NATO-land å undertegne og dermed redusere den norske muligheten for beskyttelse og innflytelse.

En må uvilkårlig spørre seg om Norge har noen innflytelse i det hele tatt? Det er vel heller slik at man lystrer blindt hva nå USA enn måtte mene. Det høyresosialdemokratiske Ap tar således ikke hensyn til folkeviljen angående dette overordentlige viktige spørsmålet i motsetning til KrF.