Lei av store bygg og glatte fasader

DEBATT: Nå er det startet en instagramprofil @aonorge. De som startet den, er lei høybygg, lei store bygg og glatte fasader.

– Kanskje mange nå engasjerer seg i å bevare historiske bygninger, som St. Fransiscus hospital, den gamle brannstasjonen (bildet), det gamle politikammeret, bygningene på Nytorget og fabrikkbygninger i Østre bydel, skriver Ingrid Sekse. Foto: Jan Tore Glenjen

Debattinnlegg

Ingrid Sekse På vegne av styret i Stavanger Arkitektforening

@aonorge sine følgere vil at hus skal ha en størrelser som vi mennesker føler oss komfortable i, at det skal være sammenheng i bebyggelsen, at hus skal tale til oss og respektere stedet.

Vi tror mer enn 55.000 støtter dette. Vi kjenner ikke noe som er imot, ingen vil ha stygge hus, heller ingen arkitekter. Så, kanskje mange tusen nå engasjerer seg i byutvikling, i arbeidet med å få fram flotte bygg, i protestene mot stygge, store spekulative omgivelser.

Kanskje kan vi likevel få stoppet det høye, store bygget i Knud Holms gate, planene om kolosser på Jernbanestasjonen i Stavanger og hindre massive bygningsvegger ved Hillevågsvatnet.

Kanskje mange tusen nå engasjerer seg i å bevare historiske bygninger, som St. Fransiscus hospital, den gamle brannstasjonen med sitt karakteristiske tårn, det gamle politikammeret med verdifull kunst i trappegangen, bygningene på Nytorget og fabrikkbygninger i Østre bydel.

Kanskje vil flere nå vil medvirke til å sikre estetisk utdannelse og kompetanse på byplankontor og hos byggesaksbehandlere i kommuner. Slik kan demokratisk valgte organ legger gode planer og premisser for private og offentlige prosjekter. Da kan prosjekter vurderes og avslås dersom de er stygge.

Engasjerer seg

@oanorge vil ha folkelig medvirkning. Kanskje vi nå ser at folk fra gruppen engasjerer seg i Byverkstedet på Nytorget, i aksjoner mot historieløs utbygging i Østre bydel og voldsomme planer på Misjonsmarka. Da må prosjektene vises fram, og vi må evaluere og diskutere. Dette betinger at folk blir hørt og ikke blir holdt for narr.

I denne diskusjonen blir det da underlig at initiativtakerne til arkitektopprøret vil ha «fri bane for tradisjonell form». Det finnes gode og dårlige, stygge og fine bygg i alle stilarter og til alle tider. Retten til medvirkning og diskusjon må også gjelde bygg som tar opp historiske elementer, buer og søyler og tårn og pynt og skulpturer av damer på fasadene, kan ikke få fri bane.

Når pandemien roer seg vil Stavanger Arkitektforening igjen invitere til møter om byutvikling og konkret vurdering av aktuelle utbyggingsprosjekt. Kanskje vi kan få stoppet det verste? Kanskje kan vi hindre at noen stopper det beste.

Oppfordrer Aftenbladet

Imens vil vi oppfordre Aftenbladet til igjen å ta opp anmeldelser av bygg. Store og små utstillinger som skal stå en kort stund, anmeldes, konserter som allerede er over, anmeldes, bøker anmeldes, men viktige bygg som skal stå i kanskje 100 år, anmeldes ikke. Avisa kan medvirke til å utvikle diskusjon om byutvikling, arkitektur og samtalene om stygt og pent.