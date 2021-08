Norge trenger et fagarbeiderløft

DEBATT: Vi kan ikke bare snakke om viktigheten av fagarbeidere, vi er nødt til å følge opp gjennom handling, og det må skje nå.

«Vi vil ha et fagarbeiderløft i hele landet, og vil starte allerede i grunnskolen, ved å legge til rette for en mer praktisk skole som sørger for at barn også får kunnskap inn gjennom hendene», skriver Tom Kalsås. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Tom Kalsås Rogaland Arbeiderparti

Publisert: Publisert: Nå nettopp

4. kandidat til Stortinget fra Rogaland Ap

Behovet for dyktige fagarbeidere har aldri vært større. Norge trenger flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og for å fortsatt ha en industri i verdenstoppen. Derfor er fagarbeiderløftet et av Arbeiderpartiets viktigste saker ved høstens stortingsvalg.

Innen 2035 anslår Statistisk sentralbyrå at Norge vil mangle rundt 90.000 fagarbeidere, derav 18.000 årsverk innenfor helsesektoren. Én av tre NHO-bedrifter fikk ikke tak i den kompetansen de trengte i 2020 – særlig innenfor håndverk, ingeniører og tekniske fag. Dette er et problem som det haster å gjøre noe med. Derfor må det en storsatsing til på yrkesfag og læreplasser.

Arbeiderpartiets løsning er å sikre at alle kvalifiserte yrkesfagelever får læreplass i en bedrift.

Hardt arbeid over tid

Rogaland er i dag landets beste fylke på lærlinger, noe vi har god grunn til å være stolte over. Dette har ikke kommet av seg selv, men skyldes hardt arbeid over tid, og et tett og godt samarbeid med fagbevegelsen og næringslivet. For oss har det vært viktig å styrke arbeidet med lærlinger og rekrutteringen av fagarbeidere, og sammen med Fellesforbundet tok vi initiativet til å utarbeide Rogalandsmodellen som stiller krav om fagarbeidere og lærlinger på fylkeskommunale byggeprosjekt.

Vi vil ha et fagarbeiderløft i hele landet, og vil starte allerede i grunnskolen, ved å legge til rette for en mer praktisk skole som sørger for at barn også får kunnskap inn gjennom hendene. I tillegg vil vi sikre at skolene har riktig og oppdatert utstyr, kvalifiserte lærere, og ikke minst at alle kvalifiserte yrkesfagelever får en læreplass å gå til. For å få til dette vil vi prioritere én milliard til yrkesfag hvert år de neste fire årene.

Høyre, Venstre og KrF foreslo før sommeren at flere elever på yrkesfag skulle få fullføre fagbrevet på skolebenken, ikke ute i en lærebedrift. Det var et forsøk på en lettvint løsning på et stort problem, hvor tusenvis av yrkesfagelever hvert år ikke får læreplassen de trenger for å fullføre utdanningen sin. Arbeiderpartiets løsning er å sikre at alle kvalifiserte yrkesfagelever får læreplass i en bedrift. For det er ute i bedriftene elevene får den kompetansen de trenger og ser hvilke krav og forventninger som venter i arbeidslivet.

Investering for fremtiden

Jeg er glad for og stolt av at Arbeiderpartiet vil satse på fagarbeiderne – slik skaper vi arbeidsplasser og tro på framtida for norsk ungdom. Med Arbeiderpartiet i regjering vil vi løfte yrkesfag og utdanne fagarbeiderne Norge trenger. Dette vil være et løft for samfunnet, men ikke minst en investering for fremtiden.