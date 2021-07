Vi må tørre å ta debatten om motivene bak 22. juli

DEBATT: Denne uken er det ti år siden det største politiske attentatet i moderne, norsk historie. Til tross for at ti år har gått, har ikke arenaen for å diskutere motivene bak angrepene blitt bedre.

«AUF er tydelige. Vi vil ha en ny 22. juli-kommisjon», skriver Henrik van der Hoeven. Foto: Tommy Ellingsen

Henrik van der Hoeven Fylkesstyremedlem, AUF i Rogaland

Og når noen prøver å diskutere motivene bak attentatet, blir de beskyldt for å «trekke 22. juli-kortet» eller «trekke Utøya-kortet». Å ta den debatten er det minste vi skylder de 77 ofrene.

«Det må være mulig å diskutere hvilke verktøy vi har for å stoppe terrorister, uten at Jonas Gahr Støre skal trekke 22. juli-kortet». Dette er ordende til daværende kunnskaps- og integreringsminister (nåværende finansminister) Jan Tore Sanner. Ordene kom i kjølvannet av daværende justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-post, om at Arbeiderpartiet syntes terroristers rettigheter var viktigere enn rikets sikkerhet. Det skal riktignok sies at Sanner beklaget seg i etterkant, men han er ikke den eneste som har uttalt dette.

Vi må tørre å diskutere hvordan noe så brutalt kunne skje. Det fortjener de 77 som døde.

Nøye planlagte angrep

Det er en del av det større problemet. La meg slå en ting fast: «22. juli-kortet» finnes ikke. Angrepene 22. juli 2011 var målrettete og nøye planlagte angrep mot arbeiderbevegelsen, mot Arbeiderpartiet og mot AUF. Ja, det var også et angrep på det norske demokratiet, men i hovedsak var det et angrep på oss i arbeiderbevegelsen. Det var politisk inspirerte, høyreekstreme angrep på juvelen i norsk politikk: Ungdommen.

Mange etterlatte og overlevende har vært redde for å bli stemplet ved å uttale seg i etterkant. De blir beskyldt for å trekke «22. juli-kortet», og for å bruke 22. juli til å oppnå en vinnende politisk situasjon. Mange opplever dessuten hets. Det er farlig. Vi må tørre å diskutere hvordan høyreekstreme krefter har fått og fortsatt har grobunn i Norge.

Mannen bak var nordmann

Vi må tørre å diskutere hvordan noe så brutalt kunne skje. Det fortjener de 77 som døde. Mannen bak angrepene var en nordmann. Han var vokst opp i den norske velferdsstaten. I boka «Aldri tie, aldri glemme», skriver tidligere generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, at de i båten – mens det ble reddet fra angrepet – håpte det ikke var en innvandrer som sto bak: «Jeg håper det ikke er en innvandrer.» Jeg svarer: «Da går Norge av hengslene. Da må vi flytte». Det var det de var opptatt av. De hadde akkurat overlevd det verste terrorangrepet på norsk jord, og så var de opptatt av hva slags etnisitet gjerningsmannen hadde.

Det viste det seg at han var norsk. Det viser hvordan det høyreekstreme fikk gro her i Norge, og hvordan vi må snakke om beredskap som noe mer enn politi. Det handler også om holdninger. Hva som kan skje dersom vi lar hatet, splittelsen og konspirasjonsteoriene gro. Vi må tørre å snakke om det, og gjennomføre politiske tiltak for at det ikke skal skje igjen.

AUF er tydelige. Vi vil ha en ny 22. juli-kommisjon. Å si at noen bruker 22. juli for å oppnå politisk vinning eller støtte, er direkte feil. Det handler om noe større. Det handler om å ikke la de høyreekstreme tankene få grobunn i Norge. Fordi vi i arbeiderbevegelsen har opplevd hva som skjer om vi lar det gro.

La oss ta debatten

Vi opplevde hvordan 77 av våre kamerater brått ble revet bort. De vil for alltid være 15, 18 og 22 år gamle. De kunne ha stiftet familier, og levd et fantastisk liv. Slik ble det ikke, på grunn av høyreekstremisme. Så la oss ta debatten, slik at et slikt angrep aldri skjer igjen. La oss aldri glemme, ved å aldri tie. Ikke et minutts stillhet, men et helt liv i kamp.

