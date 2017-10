I siste time er det kommet et forslag fra Venstre om å flytte brannstasjonen inn på den tomten som kommunen har kjøpt til ny skole på Storhaug. Men der er det ikke plass – da må noe ut – og da ryker idrettshallen som er regulert inn på siden av sykehjemmet og skolen!

Barneskole er planlagt

Hele tomten kommunen har kjøpt er på 11.500 m². En barneskole på Storhaug er planlagt med 14 klasserom. Det vil kreve en utbygging på ca. 5000 m². En slik skole skal ha et uteområde i henhold til normen fra Helsedirektoratet på 13.000-14.000 m² med netto uteområde for elevene.

Selv om en bygger skolen i 2-3 etasjer vil dette kreve minst 2000 m² på bakken. Ergo er utearealet allerede for lite, men det visste vi når vi bestemte å bygge ut en skole i et tett byområde. Vi ønsker å bruke Europanparken nede i Lervig som «tilleggsareal» for skolen sine elever for å kompensere for at uteområdet til skolen blir for lite.

Vernet

To av byggene i dette kvartalet som er kjøpt til skoletomt, må bygges opp igjen i enetasjes høyde, slik de to verkstedhallene var bygget med de lave grønne takene. De er vernet i reguleringsplanen og etter vedtak hos fylkeskommunen, for at de skal minne om den fabrikkaktiviteten som har vært viktig for byen og bydelen. Det gjør det enda vanskeligere å sikre mer areal til uteområdene, selv om disse to byggene kan brukes til for eksempel skole.

I tillegg var en av betingelsene som lå som forutsetning når tomten ble kjøpt, at det skulle sikres areal til en Rema 1000-butikk på minst 2000-2500 m2. Denne butikken hadde allerede en avtale om å flytte over veien og inn på tomten lenge før kommunen kjøpte den. Butikken skal flytte fordi den tomten den ligger på i dag, skal bygges ut med boliger. Som en del av planen skal det også bygges en parkeringskjeller for butikken, som skal knyttes sammen med parkeringsanlegget som i dag ligger under sykehjemmet. Alternativt må kommunen finne et annet areal i nærområdet der butikken kan etablere seg, og jeg kjenner ikke til at det er ledige kommunale tomter som kan brukes til dette.

Går ikke an!

Dersom en nå skal legge inn ytterligere 3000 m2 med brannstasjon inkludert oppstillingsplasser for brannbilene utendørs slik det er krav om, ryker enda mer av uteoppholdsområdet til elevene. Dette henger ikke i hop! Det går rett og slett ikke an.

Gratulerer til tidenes verste forslag!

For at brannstasjonen skal inn – må dermed noe ut. Skolen kan vi ikke ta ut. Vi har endelig kjøpt tomten, og vi må holde fremdrift med regulering av skolen, samt få den planlagt slik at den kan stå ferdig innen 2020. Sykehjemmet er jo allerede bygget, så det kan vi ikke ta ut. For å sikre at elevene skal få utearealet de har krav på er det bare et prosjekt i dette kvartalet kan tas ut. Da ryker idrettshallen, som er planlagt som en multihall for alle slags innendørssporter. Når den ryker, må en bygge gymsal for elevene på skolen på ca. 600 m2. Dermed blir løsningen enda dårligere; med mindre utearealer for elevene, og ingen multihall til Storhaug. Gratulerer til tidenes verste forslag!

Jeg kommer til å kjempe med nebb og klør for å hindre at brannstasjonen skyver ut multihallen! Brannstasjonen er regulert inn der den er i dag – og multihallen er regulert inn rett over gata.

For at brannstasjonen skal inn – må noe ut.

Til slutt – det nye forslaget om bygging av brannstasjon som er lagt frem, sikrer at det ikke ryker en kvadratmeter med park. Faktisk ryker det ikke en kvadratmillimeter en gang. Det blir fri ferdsel langs sjøen, og den havner selvsagt ikke foran sykehjemmet slik noen har hevdet. Hele den planlagte parken slik den er tegnet av de spanske arkitektene, kan bygges ut. Multihallen som er regulert inn, får dere ikke lov å ta ut fordi dere skal flytte brannstasjonen inn! Glem det!