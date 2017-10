Uber har tapt, og de kommer ikke tilbake

I den situasjonen mobiliseres nå alle Ubers venner på nytt, for å fortelle hvor håpløst dette er. Deriblant samfunnsøkonom Steinar Juel i Civita, i Aftenbladet 19. oktober.

Han synes for det første det er «trist» at norsk lov håndheves. Civita, og mange med dem – Abelia, IKT- Norge, politikere, flere medier – mener altså at lovbrudd er et legitimt virkemiddel i en næringspolitisk konkurranse om markeder, og som politisk pressmiddel. Det samme er dumpingpriser basert på moms- og skatteunndragelser og underbetaling av dem som fortsatt skal kjøre kunder fra A til B i en bil.

Dette sier noe om verdigrunnlaget i store deler av samfunnseliten. Heldigvis har vi en rettsstat, og politikere i beslutningsposisjon som har et minstemål av sans for fair play.

Gammel tapt sak

Forslag om å liberalisere drosjemarkedene har vært fremmet med jevne mellomrom siden 1970-tallet. De har tapt hver gang. Senest var det en stor runde i 2004-2005. Årsaken er enkel: Drosjene fyller en viktig plass i en politisk bestemt transportpolitikk.

Det er avslørende at Civita og en rekke borgerlige politikere, synes at det er så framtidsrettet med løsarbeidersamfunn.

Dagens regjering sier i sin plattform at drosjene er del av kollektivtransporten og «har et viktig samfunnsoppdrag». Dette overses av alle ultraliberalistene, som nå har sett sin sjanse til omkamp gjennom piratvirksomheten Uber. Synd for dem, men nå er all humbug om delingsøkonomi, innovasjon og teknologi, avslørt. Uber er straffet for ulovlig persontransport på så vel sjåførenes som selskapenes hånd. Priskonkurransen var basert på doping. Uber driver ikke samkjøring eller transportdeling.

Sosial dumping

Det Ubers tilhengere i realiteten støtter, er en forretningsmodell som går ut på å flytte lokal verdiskaping fra dem som gjør jobben og det de betaler i skatter og avgifter i Norge, til et amerikansk selskap etablert i skatteparadis. Samtidig skal prisene til kunden angivelig bli lavere. Det sier seg selv at en slik modell er basert på sosial dumping, og den er heller ikke bærekraftig. Uber hadde i fjor over tre milliarder dollar i underskudd, og fortsetter på samme måte.

Dette er helt ekstrem politikk, og den vil ikke bli vedtatt. Men det er avslørende at Civita og en rekke borgerlige politikere, synes at det er så framtidsrettet med løsarbeidersamfunn, sosial dumping og flytting av verdier ut av landet, at de aktivt vil endre lovverket for å ivareta Ubers særinteresser.

Lønnsomhet og kvalitet går ned

Vi har solid forskningsmessig kompetanse på drosjer i Norge. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har utallige rapporter som viser at drosjemarkedene ikke er selvregulerende, og at frislipp fører til negative resultater for så vel samfunnet og kundene, som næringsutøverne. Når det blir for mange, presses prisene opp, lønnsomhet og kvalitet ned.

Mislykket politikk

En rapport fra Menon Economics for Oslo og Akershus i 2011 konkluderte med at konkurransepolitikken var «mislykket sett fra forbrukernes ståsted». I stedet for å lære av dette og bygge på etablert kunnskap, bygger Juel og andre på sine ideologisk baserte skrivebordsteorier, og leker med inntektene til sjåfører som strever med å oppnå en brøkdel av den inntekten de selv har.

Kunnskapen er også stor i fylkeskommunene, som forvalter drosjepolitikken lokalt. Juel kan lese høringsuttalelsene fra disse til delingsøkonomiutvalget. At antallsreguleringen bare er til for distriktene, er nok en av hans gale påstander. Samferdselsdepartementet begrunner dette klart i sine svar til ESA, og en ny rapport fra Oslo Economics bekrefter dette.

Blir avvist

Det fine med Norge er at politikk basert på populisme og ideologiske kjepphester ikke når fram, enten den kommer fra den ene eller andre ytterlighet. I lovprosesser skrelles dette av, til fordel for kunnskap, praktisk erfaring og en norsk modell i arbeidslivet. Uber har tapt, og de kommer ikke tilbake.