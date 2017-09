Det har alltid vært en stor diskusjon rundt det med lekser. Det har vært ramset opp både fordeler og ulemper, men ingen har turt å gjøre den norske skolen leksefri.

Lek og samvær

Ser vi til Finland som er blitt rangert som en av de beste skolene i verden, så har de ikke lekser. Hvilke syn har finske lærere på lekser, og hvordan har de kommet frem til at lekser bør tas bort? Den finske skolen vil at elevene skal ha mer tid til å nyte livet som barn og ungdommer. Lek og samvær med venner og familie verdsettes svært høyt.

De sosiale ferdighetene og evnen til lek gjør hjernen mer åpen og klar for læring. Barn skal ha mulighet til å drive sport, spille instrument, bake, lage kunst og lese. Ved å gjøre alle disse aktivitetene, stimuleres hjernen på mange forskjellige måter slik at den har større mulighet til å ta imot læring og kunnskap på en måte pugging og standardiserte lekser aldri vil kunne konkurrere mot. Det samspillet som barn har i sosiale sammenhenger, skaper ofte en spontan lek som er høyst uvurderlig som læring. Lekser fratar barna disse mulighetene.

Den finske skolen ønsker at barna skal være lykkelige, og setter dette som det absolutt viktigste målet for et barn. Lykkelige barn er med på å spre glede og respekterer hverandre.

Vi må huske at ikke alle barn har det bra hjemme. Noen har tøffere oppvekstvilkår. Det er ofte disse barna som ikke får hjelp til skolearbeid hjemme, og ofte er det disse barna som kommer på skolen med ugjorte lekser. Deres mestringsfølelse kan bli ødelagt eller redusert.

Verden blir bedre

Vi ønsker alle et samfunn som hele tiden utvikles til noe bedre. Dette gjøres helt klart på en bedre måte med lykkelige mennesker, som har et godt sosialt samspill, og som har klarer å se ting på mange forskjellige måter. De har lært seg å lytte og løse oppgaver sammen med respekt for hverandre. Dette vil bringe verden videre til en bedre plass og være på.