Det er åpenbart at menigheter som ikke ser fordelene ved drop- in-dåp, ikke skal arrangere dette.

Kristen dåp er kristen dåp

Fra 1. oktober får ikke lenger Den norske kirke fødselsmeldinger fra Folkeregisteret når medlemmer i kirken får barn. Dermed må vi brette opp ermene enda mer for å vise fram det fantastiske tilbud dåpen faktisk er. Drop-in-dåp kan være en løsning. Før sommeren skrev gode kollegaer i byen godt om hensiktene ved drop-in dåp, men stilte spørsmålet: «Er drop-in-dåp det riktige?» (21.6.2018). Kanskje vi skal være takknemlige for at den etiopiske hoffmannen ikke møtte en luthersk prest. Vi har med lett humring lurt på hva svaret da hadde blitt på spørsmålet: «Her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt?» (Apg 8:36).

Målgruppen for drop-in-dåp er blant annet de som har vurdert dåp for seg eller sine, men aldri funnet rom for dette.

Det skrives ikke eksplisitt i innlegget, men skepsisen fra våre kollegaer i Stavanger synes å hvile på en frykt for at spontaniteten i valget overskygger det hellige i handlingen. Vi har selv hatt denne frykten, men kan med glede avkrefte at slikt ikke er tilfelle.

Kristen dåp er kristen dåp, om den foregår i drop-in eller ikke. Men fordi det tilsynelatende er en frakopling fra den gudstjenestefeirende forsamlingen, gis det rom for å se drop-in-dåp som en privatisering av livsritene. Det er det ikke. I Bogafjell skjer drop-in-dåp i en fullverdig dåpsgudstjeneste, og navnene blir kunngjort på den første ordinære gudstjenesten etterpå. Ikke ulikt det flere menigheter tilbyr av dåp i mer private former.

Dåp og dåpsopplæring

Videre belyses saken av to case: Hva gjør vi dersom tilbudet oppsøkes av flyktninger uten oppholdstillatelse eller en forelder som «kupper» dåp for sitt barn bak ryggen på den andre. Empatiske eksempler, men så vidt vi kan se er de i seg selv ikke argumenter mot drop-in-dåp. Slike situasjoner er kun hypotetiske og sier ingenting om tilbudet er bra eller dårlig. Dåpen er en offentlig handling, og denne risikoen utløper de som velger dåpen, uansett om konteksten er en ordinær gudstjeneste eller ikke.

Vi heier på våre kollegaer i byen og synes det er fabelaktig at menighetene på Hinna og Gausel har funnet gode ordninger for dåp og dåpsopplæring. Dette er i tråd med Jesu egne ord som sier at vi skal døpe, og at vi skal lære. Vi tror også oppfølgingsmuligheten vi har når mennesker blir døpt og medlem i kirka er utrolig viktig: Den kaster vi ikke ut med dåpsvannet.

Fleksible løsninger

I Bogafjell bydel har vi mange småbarnsfamilier som tilsier at vi må være fleksible på løsningene kirka tilbyr. Målgruppen for drop-in-dåp er blant annet de som har vurdert dåp for seg eller sine, men aldri funnet rom for dette. Vi lever i en flytende tid, og kirka må på en eller annen måte både henge med og samtidig representere et fast punkt. Det finnes de som har tenkt nøye gjennom dåp, men trenger at vi som kirke gjør oss mer tilgjengelige.

Vi kan ikke stikke under en prekestol at våre kristne fellesskap kan virke fremmede, selv for de som allerede er eller ønsker å bli kirkemedlemmer. Derfor er det absolutt ingen automatikk i at man ønsker dåp en vanlig søndag, eller sier ja når vi ringer, eller melder seg på når vi bringer. Men at de dukker opp av egen vilje når det passer, det kan fort skje! Derfor har ikke bare kirka en mulighet, vi mener kirka har en plikt til å legge til rette en dåp som kommuniserer at det er dåpshandlingen som er det viktigste, og ikke pynten, ikke festen og ikke familiekonstellasjonen.

Håndsutrekkelse

Utfordringen kirka har med sine ritualer, er gjerne festene som følger med. Men dåpen handler ikke om å arrangere en fest, men om å legge sitt liv – eller barnets – i Guds hender. Det er det beste med drop-in-dåp; kirka tar initiativ til å la det viktigste stå igjen, nemlig den hellige handlingen og menighetens forbønn. Vi ser knapt noen bedre håndsutrekkelse enn nettopp det. Og dermed er signalene vi sender ved drop-in-dåp gode –for de som velger tilbudet. Vi tilbyr drop-in-dåp førstkommende lørdag 20.oktober i Bogafjell kirke, og vi sier hjertelig velkommen!