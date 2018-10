Unnskyldningen til Posten holder ikke

Unnskyldningen i Aftenbladet 11.10. fra John Eckhoff om at de ikke gjør noe ulovlig, holder ikke! I Norge har vi allmenngjort lønn for godssjåfører, som selvsagt skal betales til disse sjåførene. Den allmenngjorte timelønnen på beskjedne 167,65 kr er allikevel fire ganger høyere enn lønna disse sjåførene får. Det er dessverre mer reglen enn unntaket at utenlandske sjåfører tjener langt under det de skal.

Sjekker bare pris

Ofte er problemet i transportnæringen at de som bestiller transporten, bare sjekker pris, og da er det sjelden de som betaler sjåførene sine norsk tarifflønn som vinner. I mange tilfeller bestilles det også transport fra tilsynelatende «seriøse aktører», problemet er at disse leier inn underleverandører, som igjen bruker underleverandører. Dermed får ikke den utenlandske sjåføren som utfører jobben, særlig mange kronene for jobben.

Må rydde opp

Sjåføren i denne saken, kjører for Bring Trucking, et slovakisk selskap, heleid av Bring Cargo AS, som igjen er eid av Posten Norge. Generalforsamling i Posten Norge er næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dermed burde denne saken være grei. Statsråden må instruere Posten, som må bruke eiermakten i sine underselskaper til å rydde opp og følge norsk allmenngjort lønn for sjåfører som kjører i Norge.

LEDER: -Alarmklokkene burde virkelig buldre øredøvende hos staten, ved Posten Norge.