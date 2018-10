Posten bringer spin

Posten Norge liker ikke opplysninger som er kommet fram i det siste, blant annet i en reportasjeserie levert av meg og journalistgruppen Investigate Europe, om Bring Trucking, konsernets slovakiske datterselskap for internasjonal transport.

Bring Trucking har 390 sjåfører fra øst-Europa som kjører i nord-Europa og aldri i Slovakia, og som har ca. 5500 kroner i måneden i lønn. I tillegg har sjåførene diett som de piner og sparer så mye de kan for at det skal være verdt strevet å bo i en trekkvogn og være borte fra familie og venner i seks uker eller måneder i strekk. Det betyr at de svært sjelden kjøper mat til norske priser. De har med propanapparat og varmer ofte medbrakt ved vogntoget.

Mangler dokumentasjon

I et forsøk på å skape forvirring, tar Posten Norges pressesjef John Eckhoff i bruk den enkleste og mest uredelige spin-metoden mot dette: Han påstår at journalistene sprer usannheter, uten å dokumentere hva som eventuelt er usant.

Før publisering fikk Posten Norge seg forelagt dokumentasjon og beskrivelser av arbeidsforhold og avlønning fra en mengde nåværende og tidligere Bring Trucking-sjåfører. Eckhoff bekreftet at videoen som viste at rumenske sjåfører fikk lest opp for seg fasiten på trafikksikkerhetsprøven – før selve prøven – var ekte. Vi har også dokumentert at standard ansettelseskontrakt forbyr sjåfører å fortelle andre hva de tjener, også etter at de har sluttet.

Utenlandske sjåfører skal ha norsk timelønn på 167,65 kroner når de kjører såkalt kabotasje, frakt mellom steder i Norge. Konsernet hevder at de selvfølgelig betaler slik minstelønn. En rekke sjåfører påstår derimot at de aldri har fått dette, flere at de ikke engang hørt om regelen. Hva som er sant, er merkelig nok ikke enkelt å finne ut av.

Uoversiktlige lønnssystemer

Lønnsslippene er på slovakisk, et språk et lite mindretall av Bring Truckings sjåfører forstår. Til og med Arbeidstilsynet strever med selskapets uoversiktlige lønnssystemer. Seks ganger på tre år har de åpnet tilsyn mot Bring Trucking etter kontroll der sjåfører på kabotasje ikke kunne dokumentere at de hadde lovlig lønn. I ett av tilfellene forelå brudd, konkluderte tilsynet etter lengre prosesser. I øyeblikket pågår to tilsyn.

Det er sant, som Eckhoff sier, at utenlandske selskap som driver langt utenfor lover og regler, også kjører på veier i Norge. Men er det verstingene datterselskapet til en transportkjempe som er eid av den norske staten, skal måles mot?

Hvis Posten Norge virkelig er interessert i å høyne standarden, kan pressesjefen begynne med å gå ut og lytte til hva sjåførene i Bring Trucking har å si, slik vi har gjort, i stedet for å bruke kreftene på å sverte journalister.

LEDER: -Alarmklokkene burde virkelig buldre øredøvende hos staten, ved Posten Norge.