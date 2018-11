Ikke rør abortloven, Erna!

Kvinnebevegelse, enkeltpersoner, partier og leger har siden protestert og vist til fakta om at aborttallene er historisk lave, og at paragraf 2c fungerer bra. Det er ikke abortsøkende kvinner som lager et sorteringssamfunn. Det gjør et politisk flertall som reduserer velferdsordninger for familier og krymper overgangsstønaden slik at det er ennå vanskeligere å bli enslig mor.

Ikke tilbake til nemnd

Ingen er bedre til å ta valget om å avbryte et svangerskap enn den gravide. Retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet, er det viktigste spørsmålet for jenter og kvinners liv og helse. Vi tillater ikke å gå tilbake til et samfunn der ei nemnd skal ha kontroll med kvinners seksualitet og kropp .

Erna har ikke hittil bøyd av, og derfor mobiliseres det nå til en nasjonal protestdag lørdag 17. november klokka 14. Det er planlagt aksjoner 22 plasser i hele landet, men det kan bli flere fram til helga. Mengden av organisasjoner og partier som tilslutter seg øker.

Kraftig advarsel

Vi vil i fellesskap gi regjeringa et kraftig advarsel. Vi hindret for få år siden at fastleger kan nekte å hjelpe abortsøkende kvinner. Vi finner oss nå ikke i at norske kvinner skal tvinges til å føde barn de ikke kan ta seg av for at Solberg skal få sin flertallsregjering! Våre liv er ikke et forhandlingsspørsmål. Erna hold hendene vekk fra abortloven.