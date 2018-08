Jeg er skikkelig glad i radio! Også i mange av de nye DAB-kanalene vi har fått. Men nå er jeg bekymra fordi lyttertallene til norsk radio rett og slett er i fritt fall etter omleggingen til DAB+. De siste undersøkelsene fra Kantar viser at tallene for daglig lytting i uke 28 var nede i så lite som 48,5 prosent. Plutselig er det over halvparten av oss som ikke bruker radioen til nyhetsoppdatering, hygge og stemning lenger.

Ta konsekvensene på alvor

Og det store droppet i lyttertall har altså skjedd etter slukkingen av det nasjonale FM-nettet. Det er derfor på tide å ta på alvor konsekvensene FM-slukkingen har fått for både radioproduksjonen og beredskapen i Norge.

57 prosent av befolkningen opplyser at de er misfornøyde med at FM er erstattet med DAB

FM-nettet i Norge bør derfor skrus på igjen raskest mulig. De nye rekordlave lyttertallene er dramatiske. Det er viktig for både mediemangfoldet og beredskapen i landet vårt at radiolyttingen kommer seg opp på et helt annet nivå en dette.

Går utover kvaliteten

Når NRK opplever at altfor mange har sluttet å høre på dem, bør flere enn jeg være opptatt av at de nye lyttervanene ikke blir permanente. Jeg selv og en en del andre har definitivt omfavnet at vi har fått flere kanaler å velge blant med DAB+, men det hjelper tydeligvis ikke nok på interessen for radio, og jeg frykter at så lave lyttertall på sikt fører til mindre investering i god radioproduksjon.

57 prosent av befolkningen opplyser at de er misfornøyde med at FM er erstattet med DAB, ifølge Medieundersøkelsen 2018. Jeg opplever at folk er provosert over at de blir tvunget til å kaste velfungerende FM-radioer og å måtte bruke penger på DAB. Altfor mange har også dårlige erfaringer med DAB+.

Fungerer strålende

For å sikre radioens framtid ser jeg derfor foreløpig ingen bedre løsning enn å skru på igjen det nasjonale FM-nettet, i alle fall for en periode. Kombinasjonen av DAB og FM fungerer nemlig strålende for mange av de lokalradioene som fortsatt får sende på FM.

«Det er umulig å skru på FM når det først er slukket» hevder enkelte. Jeg er uenig. En del av FM-anlegget har man riktignok hatt det litt for travelt med å rive eller gi bort, men en del hovedsendere og omformere finnes fortsatt, samt alle senderne som lokalradioene bruker over hele landet. Og siden teknologiutviklingen på FM-anlegg ikke står stille fordi FM jo foretrekkes ellers i verden, blir ikke det vi må investere så dyrt som vi politikere er blitt fortalt.

Fikk ikke flertall

Senterpartiet fremmet høsten 2016 et forslag om å stanse FM-slukkingen til et godt nok DAB-nett var på plass, men fikk ikke flertall. Derimot vedtok et samlet Storting at regjeringen måtte «følge slukkingen av FM-nettet nøye, og løpende sikre seg at beredskapen ikke ramme, og at dekningsgraden blir oppfylt i tråd med Stortingets forutsetninger.» Men nylig ble det avdekket at Norsk riksdekkende radio og Forsvaret benytter samme frekvensområde på DAB-nettet. Det kan få følger både i krig og under store militærøvelser. Når Forsvaret i en krise eller krig trenger frekvensen som brukes på DAB-nettet, vil norske myndigheter kunne få store problemer med å kommunisere til hele Norges befolkning. Ved siden av at så få allerede altså lytter på det mediumet hvor meldingene gis.

Ta grep

Nei, nå må vi politikere tørre å ta grep! Stortingets forutsetninger om at slukkingen av FM-nettet ikke skulle ramme norsk beredskap og sikkerhet, er åpenbart ikke imøtegått av regjeringen. Det var også et feilgrep å slukke det nasjonale FM-nettet før DAB var godt nok utbygd og nok mennesker ønsket å bruke det. Det finnes derfor foreløpig ingen annen kur enn at FM-nettet i en eller annen form skrus på igjen!