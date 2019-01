Ap snur kappen etter vinden i Hjorteland-saken

De styrende politiske partiene i Stavanger, med Høyre i spissen, har i mange år kjempet for at også innen helsetjenester skal det være muligheter for private aktører som et alternativ til det offentlige. Både fordi vi mener at private kan tilføre noe nytt, men også at konkurransen fra dem kan skjerpe og dermed forbedre det offentlige tilbudet. Hver gang vi foreslår dette, får vi innbitt motstand fra særlig Ap og SV som ønsker dette som rene kommunale tjenester.

Private tilbydere er «velferdsprofitører» som har et sugerør i det offentlige sine penger, og er en uting som de absolutt ikke ønsker innblanding fra. Saken Hanne Hjorteland dreier seg om en veldig syk, autistisk jente som var i et kommunalt bofellesskap, og der de ansatte ikke maktet å gi henne et godt nok tilbud. Kommunen inngikk derfor en avtale med en privat aktør som skulle gi henne et godt tilbud inntil kommunen hadde fått tid til å bygge opp et godt kommunalt tilbud til henne, og flytte henne tilbake til kommunen.

Pipen får en annen lyd

Austbø bofellesskap er bygget, og fylkeslegen har etter en grundig vurdering slått fast at dette vil være et godt tilbud til Hanne. Når så NRK-Rogaland tar saken, så får pipen en helt annen lyd. Nå er ikke det private tilbudet som IAA gir lengre en «velferdsprofitør» som suger sju millioner ut av det offentlige, men et kjærkomment supplement til det offentlige; ifølge Arbeiderpartiets representant Linda S. Krüger i leserinnlegg i Aftenbladet 8. januar. Når jeg som ett av flere argumenter for å flytte henne tilbake til kommunen nevner økonomi, så drar jeg debatten ned på et lavmål ifølge Krüger; for dette dreier seg om verdighet.

Austbø bofellesskap som ble bygget for flere år siden, er spesielt tilrettelagt for autister. Der står en leilighet og venter på Hanne, og i samarbeid med det private tilbudet hun har hatt, ønsker vi å gi henne en trygg overføring og et godt og varig tilbud. Dette kommunale tilbudet karakteriserer nå Arbeiderpartiets representant som altfor dårlig, og mener Hanne vil bli en forsøkskanin i en altfor dårlig tjeneste. Fylkeslegens faglige vurdering overprøves glatt. Når så SV, som vil bekjempe alle private «velferdsprofitører», hiver seg på samme argumentasjonen; er det vanskelig å ta de seriøst.

Lover ikke godt

Ap ønsker å overta styringen av byen bl.a. sammen med SV. Hvis man skal være ledere, så må man tåle å stå for det man mener, selv om det kommer medieoppslag som det kan være lett å «hoppe på» for i øyeblikket å vinne noen stemmer. Man må stå for noe, ellers faller man for alt. I denne saken har ikke Ap og Sv bare «snudd kappen etter vinden». De har virkelig vrengt kappen så grundig at de går imot alt hva de tidligere har stått for. Det lover ikke godt hvis de seriøst ønsker å overta styringen av Stavanger etter neste valg!

