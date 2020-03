Å sende alvorlig psykisk syke hjem er ikke en kriseløsning – det er et systemisk overgrep

DEBATT: Det er vesentlig at vi som nasjon forsøker å håndtere covid-19-pandemien for å forhindre alvorlig sykdom og død. Men hva tenker helsemyndighetene er konsekvensen av å skrive ut alvorlig psykisk syke pasienter?

For Mental Helse Ungdom tyder utskrivningen av psykiatriske pasienter på at psykisk helse anses som mindre viktig enn den fysiske helse, og at i krisesituasjoner som nå vil personers psykiske helse nedprioriteres.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Generalsekretær, Mental Helse Ungdom

Terje W.G. Reed Fagansvarlig samtaleterapeut, Mental Helse Ungdom

Ranveig Stava Prosjektsjef, Mental Helse Ungdom

For noen dager siden bestemte helsemyndigheter at alle psykologer og andre personer som gir klinisk psykisk helsehjelp, bortsett fra i spesialisthelsetjenesten, må stenge sin praksis på grunn av covid-19-situasjonen.

I tillegg kommer det frem i aviser at psykiatriske pasienter som har påvist smitte blir skrevet ut uten at det er beskrevet at de får videre oppfølging. Og SUS i Stavanger skriver ut psykiatriske pasienter.

Psykisk helse ikke like viktig

For Mental Helse Ungdom tyder dette på at psykisk helse anses som mindre viktig enn den fysiske helse, og at i krisesituasjoner som nå vil personers psykiske helse nedprioriteres. Mental Helse Ungdom synes det er skremmende at Norge i 2020 fortsatt har en slik antagelse og forståelse av alvorlighetsgraden rundt psykisk helse.

Vi kan forestille oss at pasienter med en alvorlig psykisk lidelse ikke er like mottagelige for informasjon. Noen kan oppleve forvirring og vanskeligheter med å navigere i hverdagen som det er. Når en i tillegg må forholde seg til en totalt ny og uforutsigbar samfunnskrise i tillegg, kan de fleste av oss bare forestille oss hvor kaotisk virkeligheten kan bli for psykisk lidende pasienter.

Dette kan i verste fall føre til at noen ikke klarer å forstå eller forholde seg til retningslinjer om avstand til andre, håndhygiene eller karantene. I tillegg er det mange, spesielt ROP-pasienter, som har nedsatt helse og immunforsvar fra før som kan føre til alvorlige reaksjoner på koronasmitte.

Mange som strever med alvorlig psykisk lidelse har også utfordrende bosituasjoner hvor de enten ikke eier egen bolig eller må bo hjemme med familie, som igjen vil utsette familien for risiko.

Øker krisen

Samfunnet kan ikke bagatelliser psykisk sykdom og si vi har viktigere ting å ta oss til. Helsemålet med de strenge tiltakene som helsemyndigheter har satt inn, er jo for å forhindre spredning til utsatte personer som er i risiko for alvorlig sykdom eller død.

Mental Helse Ungdom mener at vi må ta vare på alle personer som er utsatt i denne tiden. Ikke bare de som er fysisk utsatt, men også de som er psykisk utsatt. Gjør vi ikke det, har vi bare enda en krise i vente.

Mental Helse Ungdom oppfordrer Helsedirektoratet til å anbefale alle som yter psykisk helsehjelp, til å ta i bruk alternative oppfølgings- og behandlingsalternativer. For det å sende en alvorlig psykisk syk pasient som har påvist koronavirus-smitte hjem, er ikke en kriseløsning – det er et systemisk overgrep.