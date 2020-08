Hvem legger hånda tre ganger på samme varme kokeplate?

ROVDYR: Mennesket anses for å være en intelligent art. Men vi har noen raser innenfor denne arten som har skilt seg ut ved å ha litt mindre intelligens enn de andre grenene med raser som har utspring fra samme art. Møt Bob Kåre og Kåre Gunnar.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forfatter Berit Helberg har sterke meninger om sauebønder og rovvilt. Foto: Fredrik Refvem / DIGITALT

Debattinnlegg

Berit Helberg Forfatter og skribent

Her er en teatralsk beskrivelse av en slik rase. Teatralsk i den forstand at det ikke er selve rasen som er beskrevet, men handlingen.

La oss kalle ham Bob Kåre.

Bob Kåre har komfyr. Han liker å lage mat i komfyren. Men en dag skrudde Bob Kåre på en av de andre bryterne også. Forrige gang han gjorde det, sved han tevannet, men det er aldri for sent å lære. Så Bob Kåre skrur på kokeplata og velger det høyeste tallet, for det må jo være det beste. Og plata blir rød og varm, og Bob Kåre ser på kokeplata. Så løfter han hånden, spriker med fingrene og legger hele flathånda på kokeplata.

Au, det gjør vondt!

Fyttigrisen som det svir og gjør vondt! Og Bob Kåre skriker høyt, før han tar vekk hånda og går bort til kjøkkenbenken og holder hånden under kaldt vann.

Dagen etter skrur Bob Kåre på den samme bryteren og velger det høyeste tallet, for han liker høye tall. Når plata lyser rødt, legger han hånda på kokeplata og skriker fordi det er grusomt vondt.

Neste dag ser Bob Kåre på komfyren og rynker øyenbrynene. Det dunker og banker og svir i hånda hans. Han strekker ut den uskadde hånden, skrur bryteren på fullt og når plata gløder varmt og hett, legger han den friske hånda oppå platen. Nå har han jammen meg vondt i begge håndflatene.

La oss få Kåre Gunnar inn på scenen:

Kåre Gunnar har sauer. Og et stort område hvor han pleier å slippe ut sauene på beite om sommeren.

Han slapp dem ut i fjor, i forfjor og året før det igjen. Det gikk ikke så bra. For tre år siden kom det rovdyr inn i flokken og forsynte seg. Rovdyret ble værende i området, så Kåre Gunnar var engstelig neste år da han slapp ut sauene i samme område. Han var redd for at det samme skulle skje dette året, som forrige år. Og rovdyret kom tilbake det året også, og forsynte seg.

Han gråter i avisa

Året etter satte Kåre Gunnar sauene på akkurat samme sted, og var redd for at akkurat det samme skulle skje igjen, slik som året før og året før det igjen. Og akkurat det samme skjedde det året også. Så i år, hva gjorde Kåre Gunnar da?

Kåre Gunnar satte sauene sine på akkurat samme sted og fortalte avisene at han lå søvnløs i påvente av at rovdyret skulle forsyne seg.

Og da rovdyret gjorde akkurat det samme som tidligere år, og forsynet seg, gråt Kåre Gunnar digre krokodiller i lokalavisa og stilte på intervju med geipen langt nede på skjortekragen mens han fortalte at han i mange år har satt sauene sine på akkurat samme sted og sett at akkurat det samme skjedde med dem.

Akkurat. Enten du er så dust i nøtta at du legger hånda på en varm kokeplate tre ganger på rad uten å lære av det, eller du er sauebonde som setter sauene dine ut i et område hvor du forventer at det samme vil skje som de foregående år, så er du et soleklart eksempel på den greina av mindre intelligent rase som har sprunget ut av samme art. Bare veldig synd at ingen blir straffet for å legge hånda på kokeplata tre ganger på rad, eller å sette sauene sine i hjelpeløs tilstand i det området de forventer at det vil skje rovdyrangrep.