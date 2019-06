Årets vekst i pensjon under utbetaling ble 2,4 prosent. Teknisk beregningsutvalg anslår at konsumprisindeksen (KPI) øker med 2,4 prosent og vektlegger at økende strømpris trekker i retning høyere prisvekst. Skulle prisveksten øke mer enn anslaget får pensjonistene redusert kjøpekraft for femte år på rad, mens målsettingen er stikk motsatt, nemlig økt kjøpekraft, bortsett fra 2016 hvor også lønnstakerne fikk redusert kjøpekraft. Det spesielle dette året var at underreguleringen resulterte i at pensjonistenes kjøpekraft ble redusert med hele 220 prosent i forhold til målsettingen.

Diskriminering

Målsettingen er at veksten i kjøpekraften til pensjonistene skal være halvparten av veksten i kjøpekraften til lønnstakerne. I pensjonsreformen fra 2011 er dette formulert mer diplomatisk som «veksten i pensjonen skal være gjennomsnitt av lønns- og prisvekst». Målsettingen om at pensjonistene kun skal ha halvparten av lønnstakernes kjøpekraft, minner om diskriminering. Resultatet av pensjonsreguleringen er blitt ren diskriminering.

Pensjonen reguleres etter som det heter i folketrygdens paragraf 20-18 «Pensjonen under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsvekst og deretter trekkes 0,75 prosent». Dette betyr at først oppjusteres pensjonen med lønnsveksten og deretter trekkes 0,75 prosent fra hele det oppjusterte beløpet for å få den nye pensjonen. Dette medfører at pensjonsveksten fås fra lønnsveksten ved å trekke fra et tall som er større enn 0,75. Dette tallet avhenger av lønnsveksten og øker med denne. For eksempel hvis lønnsveksten er 3 prosent er tallet som skal trekkes fra 0,8 slik at pensjonsveksten blir 2,2 prosent og følgelig 27 prosent mindre enn lønnsveksten.

I år er pensjonsveksten 25 prosent mindre enn lønnsveksten, og i 2018 var den 32 prosent mindre. I perioden 2011-2019 har pensjonsveksten vært 28 prosent mindre enn lønnsveksten i gjennomsnitt.

Tåkelegger

Underreguleringens utforming tåkelegger et vesentlig poeng, nemlig forholdet mellom lønnsvekst og pensjonsvekst. Det er nemlig slik at hele 28 prosent skal trekkes fra lønnsveksten for å få pensjonsveksten. Pensjonsveksten er altså i snitt blitt redusert med 28 prosent i forhold til lønnsveksten hvert år siden pensjonsreformen ble innført i 2011.

Underreguleringen er så kraftig at med moderat lønnsvekst eller økende prisvekst resulterer reguleringen i redusert kjøpekraft for pensjonistene. KPI økte med 2,7 prosent i 2018. Det var særlig strømprisen som bidro til denne prisveksten. Den markedsbaserte strømprisen har sine naturlige svingninger, men nå har en ny prisdrivende effekt fra Europa blitt merkbar. Det norske strømnettet er blitt en del av det europeiske kraftmarkedet. Norge deltar i EUs klimasamarbeid og er en del av EUs kvotemarked. Kvotemarkedet er politisk styrt hvor målsettingen er økende karbonprising. Dette presser opp prisen på den europeiske, karbonbaserte strømmen, som igjen påvirker strømprisen i Norge. Det er faktisk slik at prisen på den rene norske vannbaserte strømmen påvirkes av priser på kull, gass og CO₂-kvoter.

Villet politikk?

Vi er i ferd med å importere et europeisk prisnivå på norsk strøm som vil medføre økende KPI. Med en dysfunksjonell underregulering fullstendig uten målstyring og økende priser, må selv en politiker skjønne hvilken vei det går med pensjonistenes kjøpekraft. Eller er dette en villet politikk?