Nei til stadig det samme EU

DEBATT: Sven Egil Omdal skriver i Fripenn 8. februar at han melder overgang til «ja til et annet EU».

«Jeg vet at Sven Egil Omdal har et godt hjerte, og at han ikke støtter de negative følgene av EUs politikk, men jeg mener han er utilgivelig naiv dersom han tror at et annet EU er mulig», skriver Olav Gjesteland. Foto: Scanpix

Olav Gjesteland Stavanger

Hvordan dette «annet» EU skal se ut, sier han ikke så mye om, men det virker som at omvendelsen skyldes noen av de «nye» EU-motstanderne på høyrefløyen, som han forståelig nok ikke synes noe særlig om. For han ramser forbilledlig opp alle ulykkene EUs fire såkalte friheter har forårsaket over hele unionen siden «begynnelsen av 1980-tallet».

Markedsliberalistiske politikken

Til det er å si, vil mange av oss hevde, at disse «ulykkene» skyldes den markedsliberalistiske politikken som er en naturlig følge av EUs «grunnlov», Lisboa-traktaten (tidligere Roma-traktaten). Og denne «grunnloven» kan ikke endres uten at alle EUs nå 27 land enstemmig beslutter det. Da skjønner vel de fleste at drømmen om «et annet EU» er temmelig illusorisk.

Omdal vil solidarisere seg med sin yngste datter, og hennes internasjonale venner, som «var fortvilte» etter Brexit-avstemningen. Hvorfor de var lei seg, kommer ikke fram av teksten, så jeg lurer jo på om de fortvilte fordi de omfavner EUs markedsliberalisme og brutale økonomiske politikk, og støtter konsekvensene det har fått for Hellas og andre ofre for finanskapitalens og EUs Sentralbanks herjinger? Eller om de i det hele tatt har satt seg inn i Lisboa-traktaten, eller andre sentrale dokumenter som forteller oss hva EUs målsetninger er? Eller er de bare naive ungdommer, som vil «danse og elske i Europa», som dessverre var et av de mer tullete ja-argumentene til avdøde Reiulf Steen under EU-kampen i 1994? Det var jo noen som trodde at England ikke mer ville få spille Champions League. For å trekke fram et tullete ja-argument til, siden det er så populært i ja-kretser å sitere anekdotiske, fremmedfiendtlige og gjerne rasistiske utsagn fra enkelte Brexit-tilhengere.

Endrer ikke realitetene

Bare fordi Frp nå påstår at de er mot EU (noe de ennå ikke har vist i praktisk politikk), endrer ikke realitetene i EU eller Lisboa-traktaten. Og for å snu på «jeg-kan-ikke-støtte-det-mine-fiender-er-for»-argumentasjonen til Omdal: Høyre og NHO er fortsatt fanatiske EU-tilhengere, og det er nok der Frp ender opp når det drar seg til med nye direktiver som fremmer anbud og privatiseringer, og svekker fagbevegelsen. Nevnte noen Acer?

Jeg vet at Sven Egil Omdal har et godt hjerte, og at han ikke støtter de negative følgene av EUs politikk, men jeg mener han er utilgivelig naiv dersom han tror at et annet EU er mulig. Så lenge Lisboa-traktaten styrer EU, er det eneste riktige å fortsatt si nei til EU.

