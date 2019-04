Nye løsninger og tall – som virkelig teller fra venstresiden

Aller først: Ap har sammen med SV, Rødt og MDG levert alternative budsjett de to siste årene. Budsjettene er gjennomarbeidet i tråd med våre programmer – og leverer bedre økonomiske måltall enn dagens flertall. Vi tar faktisk opp mindre gjeld enn Høyre-alliansen.

Barnehage, skole og eldreomsorg

Vi går så til valg med en enda større offensiv på flere områder. Enkelte av dem koster naturligvis penger. For å trekke frem de viktigste: Barnehage, skole og eldreomsorg.

Det er ingen forundringspakke. Det er nødvendig satsing fordi vi ser at forskjellene øker, flere unge mottar sosiale ytelser, færre unge menn får jobb og sykefraværet på våre viktigste omsorgsarenaer eksploderer.

Vi vet at det er mer lønnsomt å forebygge enn å drive med brannslukking.

Ansvarlig parti

Ap har alltid styrt økonomien med en trygg hånd, og vil fortsette å gjøre dette også i neste periode. Vi er et ansvarlig parti. Kommunen skal fortsatt ha en egenkapital på over 11 milliarder kroner også i 2023 – om ikke mer. For: Vår planlagte satsning vil gi resultater. Menneskelige, men også økonomiske. Høyre-alliansen kaller det «utgifter til inntektservervelse» når de øser ut millioner til Stavanger Forum årlig. Det vil ikke vi. Vi vil derimot kutte i konsulentutgiftene, fordi de aldri har vært høyere. Vi vil opprette en egen vikarordning, fordi utgiftene til bemanningsbyråer aldri har vært høyere. Vi vil kutte i politikerlønninger. Vi vil kutte i antall kommunale selskaper, fordi det fører til mindre demokratisk styring og mer utgifter.

Er det ikke «utgifter til inntektservervelse» om man klarer å redusere sykefraværet til kommunen? Er det ikke «utgifter til inntektservervelse» om man får mennesker bort fra velferdsordninger på Nav – og inn i arbeid? Og er det ikke «utgift til inntektservervelse» å gjøre Stavanger igjen attraktiv for barnefamilier? Vi ønsker å gjøre noe med dette fordi vi vet at det er mer lønnsomt å forebygge enn å drive med brannslukking.

Det er også flere av våre løsninger som ikke vil føre til særlige kostnader, men som sier noe om hvilken retning vi ønsker at Stavanger skal gå i. Vi vil ha kommunale fastleger, fordi byen i dag mangler fastleger. Vi vil ha seriøsitetsregler i offentlige byggeprosjekt, og til utestedene for å at de skal få skjenkebevilling. Vi vil at de 410 millionene som Høyre-alliansen bruker på å rive Ramsvig sykehjem for å bygge en demenslandsby heller skal gå til å bygge et nytt sykehjem slik at alle eldre får den omsorgen de har rett på. Vi vil at fellesskapet skal ha ansvar for alle sykehjemmene, slik at brukere og ansatte nyter godt av god omsorg, ikke at aksjonærer i Luxemburg får en årlig utbyttefest. Vi vil ha cruiseskipene ut av Vågen, og vi vil stille strengere krav til utbyggerne.

Lest Høyres program?

Aftenbladets leder bærer preg av at mediehuset dessverre ikke har dekket lokalpolitikk særlig inngående de siste årene. Det er avisens egne prioriteringer. Likevel er det leserne, og innbyggerne i byen som må ta konsekvensene i form av en mindre opplyst debatt.

Hvor er den maktkritiske journalistikken? Hvor er ettergåelsen av valgløfter fra Høyre i 2015? Har Aftenbladet lest Høyres program? Eller er det ikke nødvendig, all den tid avisens fremste oppgave later til å være å gå i krigen for å dempe nye satsinger, og ikke minst nye tanker?