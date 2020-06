Grønn vei ut av krisen

DEBATT: Vi i Venstre er glad for at vi har fått på plass en grønn omstillingspakke på 3,6 milliarder kroner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Det er en milliardsatsing på klimavennlig teknologi, til hydrogen, til grønn skipsfart og til sirkulærøkonomi», skriver Kjartan Alexander Lunde. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Kjartan Alexander Lunde Leder av Rogaland Venstre

Det er en milliardsatsing på klimavennlig teknologi, til hydrogen, til grønn skipsfart og til sirkulærøkonomi. Og den inneholder økte midler til forskning, utvikling og innovasjon.

Dette er Venstrepolitikk i praksis. Vi bygger kunnskapssamfunnet og utvikler framtidens løsninger. Vi skaper jobber for folk som faller utenfor. Vi tar vare på klimaet og får ned utslippene. Og så skal den nye teknologien ut i et åpent verdensmarked der norske løsninger kan være ledende. Dette er tiltak som hjelper økonomien i dag og klimaet i framtiden.

Kraftig satsing på grønne løsninger

Vi vet at næringslivet står klare til å sette i gang. Nå kommer folk tilbake på kontoret og økonomien skal startes opp igjen. Nå som Norge har fått mer kontroll på smittespredningen, er det tid for å trappe opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi og den grønne omstillingen. Regjeringen foreslår derfor en kraftig satsing på grønne løsninger. Det er en milliardsatsing på klimavennlig teknologi, til hydrogen, til grønn skipsfart og til sirkulærøkonomi.

Sett i gang

De siste månedene har vi fått mange innspill fra næringslivet. Vi vet at det er mange som sitter med gode prosjekter, og at det er produkter og teknologi som skal få utslippene ned – bare de blir tatt i bruk. Nå kjenner mange på usikkerheten i økonomien. Venstre sin beskjed er: Sett i gang, vi backer de gode prosjektene som kan skape jobber og få ned utslippene.