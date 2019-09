Cruisebåtene må bli i Vågen

Vi er heldige i Stavanger som har en slik flott havn, som strekker seg fra Konserthuset inn i Vågen, rundt Holmen, forbi Oljemuseet, Parkeringshuset, forbi Fiskepiren og helt til Bekhuskaien. Havnen, kaien, bryggene er laget og ment for båter, hva vil så havnen være vits i hvis vi skal forvise de viktigste brukerne av havnen ut av Vågen?

Cruisebåtene tilfører byen mye, det er folkeliv, det er surr av fremmede språk, det er fargerike gjester, det er mange voksne med dårlige bein og helse som kommer midt i byen på grunn av at vi ønsker cruisebåtene velkommen «helt inn».

Skaper liv i byen

Det tilfører byen arbeidsplasser, handel, båttrafikk og busstrafikk, guidetjenester og andre turisttjenester. Det skaper et liv i byen, som vi ikke har råd til å miste. Vi konkurrerer med mange attraktive destinasjoner, vårt fortrinn er nettopp båtenes beliggenhet som gjør det enkelt å bruke og glede seg over sentrum.

Sentrum er så mye mer enn Domkirken og Breiavatnet, Gamle Stavanger og Valbergtårnet. Sentrum er kafeer, butikker, is og boller, sko og undertøy, små spesialbutikker og Illum og Fargegaten og mye mer.

Det er vel ikke mindre utslipp om båtene ligger i Tananger eller Dusavik?

Vi må legge alt til rette for at vi får beholde cruisegjestene. Derfor er utfordringen at vi må legge til rette for en bærekraftig utvikling av cruisetrafikken, ved å stille miljøkrav til cruiserederiene, men ikke minst ved å skaffe landstrøm slik at båtene nærmest kan skru av motoren når de ligger i Vågen eller på Holmen. Utslipp fra båtene er redusert, og utslippene er på en årstid hvor det gjør minst mulig skade. Og det er vel heller ikke mindre utslipp om båtene ligger i Tananger eller Dusavik?

Det er et flott syn å se båtene ligge i havnen. Ulempen for Gamle Stavangers beboere må være å leve med hvis utslipp og støy minimaliseres. Turistene i Strandgaten må de alltid leve med, det er jo noe av det vi gjerne viser frem som en del av byens historie og liv.

Bakstreversk

Ta opp igjen forhandlinger med Enova og staten om løsning av landstrømsproblematikken, og la oss ønske store og små cruisebåter og andre skip velkomne. Det er defensivt og bakstreversk å sette bom på cruisetrafikken.