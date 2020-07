Misvisende og forenklet forståelse av palestinasaken

DEBATT: Alle som ønsker å forstå Israel–Palestina-konflikten, må sette seg dypt inn i historien og argumentene til begge parter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Å hevde at Israel ikke ligner en apartheid-stat ved å henvise til «arabere» som høyesterettsdommer, ambassadør og politisjef, er misvisende og reflekterer ikke realiteten for flertallet av palestinerne, som tildeles ulik status basert på tidligere generasjoners oppholdsplass – om de forble i dagens Israel, forble i Jerusalem, eller flyktet», skrive Elsa de Valerio. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Elsa Di Valerio Stavanger

Etter å ha lest innlegget til Gudmund Strøms innlegg «Snur palestinasaken på hodet» 15. juni, er det tydelig at en svært innviklet situasjon som Israel–Palestina-konflikten skaper skarpe skiller når man velger å forstå historien fra bare ett perspektiv, i stedet for å se nyansene fra begge sider. Å plassere skyld på ofrene i konflikten, renvasker ikke motparten for tidligere ugjerninger.

Ensidig og ikke dekkende

Jeg sitter med et inntrykk fra Strøm forsøker å forklare hvorfor palestinerne selv har seg selv å takke for å ha blitt fordrevet fra sitt Palestina, har havnet i flyktningleirer på Gaza og Vestbredden, og å har blitt brukt som spillebrikker i Midtøsten-politikk av arabiske naboer for å legge press på Israel.

Strøm trekker frem sitater fra Institute of Palestinian Studies, Jaqcues De Moie og avdøde kong Hussein av Jordan for å bygge opp under en pro-israelsk holdning som fraskriver ansvaret Israel reelt sitter på som okkupasjonsmakt.

Strøm innleder sitt innlegg med Palstinakomiteen Ingebreth Forus’ innlegg, der Forus skriver at «omkring 750.000 palestinere ble fordrevet fra sine hjem», med at jøder i arabiske land fikk samme behandling, og ikke fikk kompensasjon. Dette stemmer kun delvis.

Hva Strøm unnlater å nevne, er at ulikt mizrahim (arabiske jøder) som kunne tilbys israelsk statsborgerskap, gjelder ikke dette palestinerne som ble utdrevet.

Strøm har rett i at mange palestinere forlot hjemmene sine i hva de antok ville være en kort periode for så å returnere, men mange ble tvangsfjernet under frigjøringskrigen 1948.

Palestinsk realitet

Å hevde at Israel ikke ligner en apartheid-stat ved å henvise til «arabere» som høyesterettsdommer, ambassadør og politisjef, er misvisende og reflekterer ikke realiteten for flertallet av palestinerne, som tildeles ulik status basert på tidligere generasjoners oppholdsplass – om de forble i dagens Israel, forble i Jerusalem, eller flyktet.

Å skrive at «de israelske lovene verner om alle sine borgere», samt at palestinere har stemmerett, gjelder kun en prosentandel av palestinerne som Strøm henviser til i bred forstand. Disse palestinerne med stemmerett (klassifisert som «arabisk israeler» som ikke forlot dagens Israel i 1948) utgjør ca. 15–20 prosent av palestinerne på verdensbasis. Palestinerne i okkuperte områder utgjør derimot rundt 30–40 prosent.

Dessuten velger mange å boikotte valgene fordi deltakelse legitimerer israelske valg, noe som setter palestinerne i et dilemma. Å fremstille levekårene til palestinerne i de okkuperte områdene og Israel som rimelige fordi en knapp femtedel har stemmerett, er å gi feilplassert skryt som faller for døve ører.

Enhver som ønsker å forstå Israel–Palestina-konflikten, må sette seg dypt inn i historien og argumentene til begge parter – ikke kun synspunktene til den parten man sympatiserer mest med.

Snart blir det verre

Situasjonen for palestinerne vil dessuten bli enda mer kritisk når Netanyahus planlagte anneksjon av de okkuperte områdene vil tre i kraft kommende måned. Å krangle om hvem som er skyld i hva, må tre til side for dem som skal leve med konsekvensene av okkupasjonen – og snart også anneksjonen.