Hva som virkelig er å tenke nytt

KRONIKK: Hvorfor er det så vanskelig og presserende å tenke nytt i disse krisetider?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Hva er nytt og bærekraftig? Svært lite av det som inngår i dagens ’grønne miks’ av løsninger kan tilskrives begrepet nyskapning», skriver Nina Østhus. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Nina Østhus Tidligere næringslivskonsulent innen visjons, strategi- og kommunikasjonsprosesser

Olje- og energiminister Tina Bru gjentar i intervjuer og debatter at det er på skuldrene til oljenæringen vi skal bygge det grønne skiftet. Er dette en riktig observasjon og konklusjon?

Jeg tror ikke det, av flere grunner.

Må vike for å gi plass

Her er to eksempler:

I Harvard Business Schools metode «The Hidden Traps in Desicion-making» (de skjulte fellene i beslutningstaking) viser de hvordan enkle, kognitive trinn avslører hvordan våre argumenter kan spores tilbake til gjentagende forklaringsmodeller – altså ikke bygget på noen form for nytenkning. Nytenkning krever at vi «glemmer» det gamle ved å rive det ned mentalt, for å så å bygge opp noe helt nytt – et reelt paradigmeskifte som parkerer det gamle og åpner opp for helt nye ideer.

Dette er sirkulærøkonomi i sin grunnleggende form. Noe gammelt må dø for at noe nytt skal spire og gro.

Et annet eksempel er professor Robert Winstons bok «Bad Ideas – an arresting history of our inventions» (dårlige ideer – en fengslende historie om våre oppfinnelser). Han tar oss med på en reise fra industriens opphav til hvilke vitenskapelige gjennombrudd, politiske maktkamper og økonomiske feilinvesteringer som har styrt næringsutviklingen. Det går en rød tråd gjennom hele boken, spesielt knyttet til bærekraftig utvikling, eller mangel på sådan. Denne boka bør være obligatorisk lesing for alle politikere og næringslivsledere.

Hva er nytt og bærekraftig? Svært lite av det som inngår i dagens «grønne miks» av løsninger kan tilskrives begrepet nyskapning. Det meste kan tilbakeføres til kjente vitenskapelige metoder og teknologier. I beste fall er de hybrider satt sammen for å effektivisere og optimalisere, men det gjør dem ikke nødvendigvis mer bærekraftige eller nyskapende.

Les også Klaus Mohn: «Kunnskap, integritet og kritisk refleksjon kan sikre raskare og betre grøn omstilling»

Les også Kristine Sirnes/Mads Thimmer: «Hva er neste nivå fra dagens optimale status?»

Det vi ikke har – så langt

Tenk om noen hadde funnet opp noe som gjorde at vi slapp å sitte foran skjermen? At vi ikke trengte pc-er eller andre duppeditter, men kunne bruke tiden på å skape fordi alt som skal prosessere data var en integrert del av enhver enhet eller instrument? Tenk hvis vi ikke trengte kabler, batterier eller å lagre energi fordi all energi blir generert i apparatet eller av systemet? Tenk om vi hadde tilgang til uendelige ressurser med energi som ikke ga et negativt avtrykk eller skapte ubalanser i oss selv eller våre omgivelser?

Og tenk om det allerede finnes vitenskapelige miljøer som jobber med kunnskap som vil gjøre dette mulig i nærmeste fremtid?

Tina Brus beste venn på Stortinget, Henrik Asheim, som nå er forsknings- og høyere utdanningsminister, sa i en debatt på tv om omstilling og nyskapning for mange år siden at han håpet at noe helt nytt ble skapt, og at det kom fra Norge. Tenk om han får rett?

Hvis vi et øyeblikk tenker at Asheim får rett, har vi alle mulighet til å ta et mentalt kvantesprang. Dagens krisesituasjon peker på at vi faktisk ikke har råd til å la være. Jeg gleder meg til Henrik Asheims ønske blir innfridd.

Les også Til de politiske partiene i Norge: Opprop for systemendring

Les også Lenge ble vi smartere og smartere. Så stoppet det opp. Dette er forskernes teorier