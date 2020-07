«Jeg er stolt over å ha en tydelig ordfører i Kari Nessa Nordtun som fra første dag har stått på barrikadene for næringslivet i Stavanger: For jobbene våre, for bedriftene våre, og for at Stavanger skal være rustet for fremtidig vekst og utvikling», skriver Dag Mossige, gruppleder i Stavanger Ap. Foto: Jon Ingemundsen