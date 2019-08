De miljøpolitisk korrekte har latt bilen stå hjemme i dobbeltgarasjen for å kjøre tog (som om tog avhengig av strømmiksen ikke har utslipp) og halvtomme forurensende dieselbusser, ikke fly eller bil, som de ellers flittig bruker.

Symbolpolitikk

Dobbeltmoralen har visst ingen grenser? Miljødebatten er blitt infisert av følelsesmessige vurderinger og symbolpolitikk. Det handler ikke lenger om realiteter, om faktabaserte beslutninger, men om synsing. De «gode» tar toget. De «onde» kjører bil og fly. Hvordan havnet vi her i et slikt debattklima uten at noen demmet opp for denne miljøordflommen med faktabasert kunnskap?

Når de gode kommer hjem fra Arendal, kjører mange av dem til en av hyttene sine på fjellet eller ved sjøen. Det er ikke uvanlig at de med hytter et stykke unna kjører 500 km tur–retur (Oslo–Geilo eller Stavanger–Mandal), og med dagens lave, gjennomsnittlige bilparkutslipp på 70 gram CO₂ per km resulterer dette i 35 kilo CO₂ per bil. Det er omtrent det samme som en flytur en vei Stavanger–Kristiansand, og så buss videre til Arendal. Men hytteturene snakker man ikke om. De er tryllet bort.

Man kan altså ha 100 jobbreiser, fem per uke i 20 uker, før man når kjørelengden og utslippene for en eneste hyttetur.

Fritiden vår

I 1946 reiste nordmenn i gjennomsnitt fire kilometer per dag, hvorav nesten halvparten med tog. I dag reiser vi 42 kilometer per dag. I 2017 utgjorde diesel 73 prosent av samlet drivstoffsalg. Men når blitzlampene blinker, vil vi helst fremstå som tog- og busspassasjerer. Fokuset er dreid mot de daglige jobbreisene, ikke fritiden vår. I Oslo er gjennomsnittlig daglig jobbreise 5 kilometer, noe som gir 350 gram CO₂ med bil. Man kan altså ha 100 jobbreiser, fem per uke i 20 uker, før man når kjørelengden og utslippene for en eneste hyttetur.

I dag bygges det hytter på størrelse med hus, med samme bekvemmeligheter og et tungt klimafotavtrykk. Det finnes 464.000 hytter i Norge. 40 prosent av husholdningene i Norge har enten egen hytter (26 prosent) eller tilgang til en (14 prosent).

Følelsesladede avgjørelser blir ofte overilte og har liten reell effekt.

Reisen snakkes ikke om

Aviser og tidsskrifter er fulle av reportasjer av folks hytteparadis med «miljøvennlige» torvtak og treplanker, men reisen dit snakker man ikke om. Det er ikke uvanlig at hyttene brukes flittig i helgene. Hvis gjennomsnittsbilen og hytta nevnt ovenfor brukes mye, si annenhver helg året gjennom, resulterer det i 24 tur–retur-reiser og 840 kg CO₂. Det tilsvarer åtte enveisreiser Stavanger–Oslo med fly – eller 20 enveisreiser Stavanger–Kristiansand med fly og buss videre til Arendal. Hvis man kjører en større bil med dobbelt utslipp, dobles antallet flyvninger fra 20 til 40.

I dette perspektivet bør vi kanskje snart starte en diskusjon om hva som virker og hva som ikke virker for å få ned klimagassutslippene. Vi må oppsøke fakta om utslipp – hvis utslipp er viktigst – og lage planer som er godt fundert. Vi må slutte med symbolpolitikken. Det haster jo nå.

Voksne må være realister

Følelsesladede avgjørelser blir ofte overilte og har liten reell effekt. Ungdommen derimot må få bruke følelser når de uttrykker seg. Det er helt greit at Greta Thunberg flyskammer seg, men vi voksne må forholde oss til realitetene og agere deretter. I øyeblikket oppfører altfor mange voksne seg som følelsesmessig engasjerte ungdommer og ikke som realister, til tross for at forskning viser at noe av det beste vi kan gjøre for miljøet på kort sikt, er å få et barn mindre og å endre vårt kosthold.

Kilder: SSB: «Dette er Norge 2018» og diverse klimakalkulatorer (tallene for bilder kan variere noe fra modell til modell)