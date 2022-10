Feil på feil om barne­hage­streiken

Det er beklagelig at Utdanningsforbundets leder Steffen Handal tramper inn i debatten med et angrep på Private Barnehagers Landsforbund (PBL), breddfullt av faktafeil og stråmannsargumentasjon.

Jørn-Tommy Schjelderup Administrerende direktør PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Fem feil i innlegget

Han påstår at PBL hamrer på budskapet om at vår pensjonsordning er overlegen alle andre ordninger. Men det stemmer. Beregninger utført av Storebrand, basert på standardiserte forutsetninger som det er bred enighet om i bransjen, viser at tjenestepensjonen til PBL vil gi vesentlig høyere utbetaling enn offentlig tjenestepensjon. For dem som har lang opptjeningstid, vil forskjellen utgjøre mange titusener i året.

Det er også feil at PBL ikke mener det er behov for endringer i pensjonsordningen. PBL er helt tydelige på at dagens AFP-ordning i PBL-området skal moderniseres, slik at ansatte i PBL-barnehager også i fremtiden skal sikres konkurransedyktige pensjonsvilkår. Men vi ønsker ikke å melde barnehagene inn i en svært dyr ordning nå. En ordning som ingen vet hvordan ser ut om to år.

PLB har heller ikke forpliktet seg til å gå inn i en AFP-ordning på linje med fellesordningen for privat AFP. Vi har forpliktet oss til å forhandle om ny AFP, men ingen steder er det hogget i stein at Fellesordningen er eneste alternativ.

Prisen er så høy

Steffen Handal påstår at prisen for å innføre AFP i fellesordningen ikke vil være på 1, 4 milliarder kroner, men om lag 120 millioner kroner. Han har åpenbart ikke oversikt over hva forbundet hans har krevd i forhandlingene. Medregning av ansiennitet for årskullene 1962–1967 i fellesordningen inngår i kravet. Og tall fra rapporten til det partssammensatte utvalget som har jobbet med saken, viser at regningen da kommer på 1,4 milliarder kroner.

Til slutt har vi aldri hevdet at å gi de ansatte en skikkelig pensjon vil føre til konkurser og stengte barnehager. PBL vil også i fremtiden gi de ansatte en skikkelig pensjon, men innenfor økonomisk forsvarlige rammer. PBL har ikke ønsket noen konflikt. Men vi kunne heller ikke akseptere et krav på det mangedobbelte av hva et oppgjør på nivå med kommuneoppgjøret ville kostet. Påstanden om at dette skulle være en del av et politisk spill fra vår side, faller dermed på sin egen urimelighet. Tvert imot kan det være grunn til å spørre om streiken, like mye som en reell arbeidskamp, er et politisk spill fra fagforeningene, for å ramme den delen av barnehagesektoren som de fra før har vedtak på at de ønsker å motarbeide.