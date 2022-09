Er gjenoppbygging av sorteringsanlegget på Forus virkelig den beste løsningen?

DEBATT: Brannen i IVARS sorteringsanlegg på Forus kunne, ved en annen vindretning, fått katastrofale konsekvenser. Et røykteppe over næringsområdet kunne gitt enorme skader på mennesker, bygg og kjøretøy.

Er gjenoppbygging for nær en milliard kroner virkelig den beste løsningen, spør innsenderne.

Debattinnlegg

Ingebjørg Folgerø Kommunestyrerepresentant, Stavanger Høyre

Kenny Rettore Gruppeleder i kommunestyret for Sandnes Høyre

Ivar må nå se på om hele forbrenningsanlegget bør flyttes, gjerne samlokaliseres med flest mulig andre avfallshåndteringsaktører, Renovasjonen IKS, etc. Sorteringsanlegget sorterer i realiteten bare ut deler av plastavfallet, resten av avfallet håndteres som før i tiden, med flere beholdere og til mye høyere pris. Er den begrensede utsorteringen virkelig verd opp mot en milliard gjenoppbygningskroner?

I tillegg må IVAR ha en full gjennomgang av alle sine planlagte prosjekter. Vi frykter at renovasjonsgebyret og avgiftene til vann og avløp vil fortsette å øke for innbyggerne i eierkommunene.

Flere dunker, ikke færre

Da det nye sorteringsanlegget første gang ble presentert, som et av verdens mest avanserte i sitt slag, var prisen estimert til 80–90 millioner kroner. Styret i IVAR vedtok i 2013 et prosjekt til 400 millioner kroner, som skulle stå ferdig i 2015–2016. Sluttregningen ble ca. 690 millioner kroner og anlegget var knapt i full drift da det brant ned i juli.

Innbyggerne var forespeilet at IVARS sorteringsanlegg skulle «redusere behovet for skjemmende sekker/dunker» og «komme innbyggerne til gode gjennom redusert renovasjonsgebyr» (styreleder og daværende daglig leder i Aftenbladet 7. august 2015). Resultatet er i stedet blitt flere avfallsbeholdere (bio, papir, restavfall, glass, farlig avfall, snart hageavfall) og vesentlig høyere renovasjonsgebyr. I Stavanger og Sandnes steg gebyret med hele 65 % fra 2018 til 2022.

Mye av det som eierkommunene er blitt forespeilet er heller ikke blitt som forventet. Eksempler omfatter bioanlegget på Grødaland som ikke håndterer hageavfall som planlagt, og heller ikke bioposer, slik at 100 nye tonn plastavfall må brennes på Forus hvert år, ifølge avisen.

Vi må tenke naborisiko

Byggeprosessene var også kritikkverdige, og Grødaland er ikke i nærheten av den energiproduksjonen som ble forespeilet. Plastsorteringsanlegget har hatt store problemer med ulike typer plast, for eksempel kan det ikke sortere ut svart plast, og mye av plastproduktet har vært av for dårlig kvalitet. Anlegget kan heller ikke sortere ut glass, selv om det ble hevdet på forhånd at det skulle gå helt fint.

Er gjenoppbygging for nær en milliard kroner virkelig den beste løsningen?

Et eventuelt nytt sorteringsanleggs betydning for Forus næringsområde må avklares med hensyn til risiko for innbyggere, ansatte, bygg, kjøretøy, evakueringsproblematikk, og annet. Dersom man skulle valgt sted for et nytt sorterings- og/eller forbrenningsanlegg i regionen i dag, ville neppe Forus blitt ansett som egnet. Forbrenningsanleggets framtidige behov for oppgradering må også vurderes. Karbonfangst er blitt mer aktuelt. Tiden er inne for IVAR å tenke nytt.

Kenny Rettore er er styremedlem i Renovasjonen IKS. Ingebjørg Folgerø er medlem i Representantskapet for IVAR IKS. Men vi skriver ikke dette i kraft av vervene, men som kommunestyremedlemmer og innbyggere. (red.anm.)