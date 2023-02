Tiden er inne for å gi kommunene cruisekontroll

DEBATT: Hvor mange skip og cruiseturister samtidig er for mange? Det er på tide at lokalbefolkningen får sette grensen selv.

Flyttes makten til å avgjøre antall cruiseanløp inn i folkevalgte forsamlinger, vil debatten følge etter. Da blir cruiseturisme plutselig en valgkampsak.

Mímir Kristjánsson Stortingsrepresentant, Rødt

Debatt

Etter to års koronadvale var cruiseskipene tilbake i norske fjorder i fjor sommer. I år er det ventet flere enn noen gang. Norge er en av verdens største markeder for cruise. I Stavanger alene er det allerede varslet 216 cruiseanløp og ca. 570.000 passasjerer i år.

Altfor få stiller spørsmål om hvorfor. Cruiseskipene har med seg alt de trenger av varer og personell. Turistene sover og spiser om bord. De internasjonale rederiene betaler ikke skatt her, og de har med seg mannskap som heller ikke skatter her.

Ikke-folkevalgte avgjør antallet

For hver krone en cruiseturist legger igjen i norsk økonomi, sitter cruiserederiet igjen med ti ganger så mye, ifølge Innovasjon Norges cruiseundersøkelse. Hver enkelt cruiseturist legger bare igjen 510 kroner per døgn de er i land, ifølge undersøkelsen.

Selv utenlandske campingturister legger igjen dobbelt så mye penger per døgn som cruiseturister. Likevel har mange kommuner og havnestyrer valgt å satse på nettopp cruiseturisme. De er ikke like glamorøst å satse målrettet på campingturisme, selv om det er langt mer lønnsomt.

Lokalbefolkningen ser på mens tusenvis av turister haster gjennom historiske bysentrum i Stavanger, i Bergen, i Ålesund og en håndfull andre steder. I små bykjerner og lokalsamfunn blir det lett for for mye av det gode med turbusser som skal manøvrere over brostein og mellom beboere.

Og det kan lokalpolitikerne gjerne få mene også. De får bare ikke lov til å sette en grense. Det er det ikke-folkevalgte havnestyret som til slutt bestemmer over hvor mange skip som skal få komme, slik konflikten i Stavanger har vist. Heldigvis er dette mulig å gjøre noe med. Det er til og med ganske enkelt.

Slik kan vi regulere cruise bedre

Rødt har stilt forslag i Stortinget om å gi siste ord til lokale folkevalgte. Det er de som best vet hvor grensen bør gå. Rødt har foreslått at kommunestyrene skal få myndighet til å lage regler for antall skip og for maksimalt tillatt størrelse både per dag, uke og sesong.

Det er ingen hemmelighet at Rødt har ønsket færre cruiseskip blant annet i Stavanger. Men dette forslaget handler om noe annet. Dessverre får det ikke støtte fra et flertall når det behandles i Stortinget denne uken.

At Høyre og Frp går imot, er kanskje ikke så overraskende. Historisk har de ofte satt næringsinteresser før lokaldemokrati. Men også regjeringspartiene Ap og Sp stemmer imot forslaget. Løfter om mer lokalt selvstyre er glemt. Det samme er partienes eget forslag forrige periode, mens de satt i opposisjon. Da ville de gi folkevalgte lokalt større innflytelse over nettopp cruisetrafikken. Men ikke nå.

Å gi kommunestyrene rett til å bestemme, betyr ikke at det automatisk vil bli færre cruiseskip. Noen steder ønsker et flertall både i befolkningen og blant lokalpolitikerne at det skal fortsette som før.

Men flyttes makten til å avgjøre dette inn i folkevalgte forsamlinger, vil debatten følge etter. Da blir cruiseturisme plutselig en valgkampsak. Velgerne vil spørre og de får mulighet til å påvirke beslutningene. Partiene må forholde seg til spørsmålet på en annen måte enn før. Derfor er det på tide å la kommunestyrene få siste ord.