For mange er «ferdige» som fotball­spillere i 19-årsalderen

KRONIKK: På seniornivå avlærer mange fotballtalenter det de har fått med seg i gode ungdomsavdelinger.

Hva med å gi gutter over 20 sjansen til å utvikle seg på høyt nivå – i en U23-serie?

Arne Nordhagen Ungdomstrener, Viking FK

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Så er det den tiden på året igjen! «Silly season» i lokalfotballen:

Kissaen har kommet hjem etter studier i Ungarn og er klar for gamleklubben. Har ikke spilt på fire år, men han var jo en storscorer i gamle dager.

Tord går til naboklubben. 32 år, på tide med nye utfordringer!

Lidvar skal prøve seg i 5. divisjon. Den 12. lokale klubben han spiller for. Bare 17 år siden han var en bauta i forsvaret G16-laget. De nye trenerne legger opp til «gla’fotball» med helbanepress og lange sleivspark. Rett i bakrom med ballen, så ser vi om ikke han Daniel (34) klarer å løpe fra backen sin og skyte veldig hardt i nærmeste hjørne.

Kommer man seg litt opp i divisjonene, kan man se mer moderne fotball. Keepere som triller ut til stopperen, som spiller til den andre stopperen, som spiller tilbake til den første stopperen, som spiller tilbake til keeper, som kliner ballen 60 meter med hele laget hoiende etter. I stor fart. Særlig i første omgang. I andre blir de litt slitne, for det er jo begrenset hvor sprek du blir av to–tre økter i uka. Ambisjonene er ikke lenger de største, utover at opprykksfester er morsomme.

Unge skoleres godt

Litt flåsete kanskje? Ja, det skal innrømmes, men jeg har fulgt lokalfotballen en del år nå, og jeg vet flere enn meg tar poenget:

De siste årene har nivået på barne- og ungdomstrenere økt enormt. Man må ikke lenger plukkes ut til Vikings elitesatsing som 12-åring for å få tilgang til kompetanse. Ulf, Vidar, Bryne, Viking bredde, Madla, Bogafjell osv. gjør en like god jobb!

Etter å ha trent unge i Viking FK i nærmere to tiår, ser jeg med glede hvordan mange klubber nå evner å lære sine håpefulle moderne, avansert fotball. Blant gutter i slutten av tenårene er det full forståelse for hvordan Pep, Arteta, Ancelotti og de andre fotballgeniene ønsker å fremstå: Innoverback, innoverkant, nier, tier, sekser, vingback, to sittende, falsk nier, diamant og fjernrom. Dette er ikke bare ord de har hørt fra eksperter på tv, det er begreper de har lært gjennom spill og trening.

Ikke lett å utvikle seg når

man må spille fotball slik

en del av oss holdt på med

for 30 år siden.

Der fysikken ruler

Beklagelig nok ser man derimot fint lite moderne fotball blant seniorlag i Norge. Særlig litt nedover i divisjonene. De eldre spillerne er ofte ikke godt nok fotballskolert i oppveksten. Trenerne er det heller ikke. Eller så har de ikke materiell. Det vil si, de har materiell. Men de er unge, og mangler fysikk. Gunnar på 33, med litt ekstra pondus, har fortsatt et bra nok rykk til å få skutt. Og han skyter hardt! Noen ganger i riktig retning. Dribleferdighetene er der fortsatt. Mottaket sitter, men han ser ikke etter medspiller på en eller to touch, han går inn i motstander med bøyd hode og håper han kan drible seg forbi og skyte.

Ikke helt som Benzema eller Haaland. Er slike karer feilvendt, spiller de ballen og rykker. Hurtige i bena og i hodet. Det samme gjelder en ambisiøs 16-åring med oppvekst i Sør-Rogaland. Han har lært å spille fotball på moderne vis.

Og her kommer problemet: For å få spille på A-laget, må man spille som A-laget gjør. Man avlæres finspill og faller inn langpasninger og ettertrykk med maks intensitet. Effektivt mot andre som spiller på samme måten, eller også mot veldig unge gutter med svakere fysikk. Dessverre. Det ikke er utviklende.

Seniorlag tar alltid inn en og annen unggutt, noen talenter de håper vil utvikle seg. Men det er ikke lett når man må spille slik en del av oss holdt på med for 30 år siden.

Så skjønner jeg godt at lokale klubber vil vinne kamper. De vil rykke opp, ikke ned. De kan ikke alltid stille med rent juniorlag, for da taper de kamper på fysikken, og de har ikke mange nok talenter ennå til at de kan bytte ut alle «gamle» spillere med de unge guttene. Og det er ikke om å gjøre at spillerne er så unge som mulig heller. Tvert imot. Gutter på 16–17–18 kan få strålende matching i den lokale juniorserien.

Men samtidig kommer ikke fotballen videre, og man utvikler ikke nye «stjerner» fra lavere divisjoner når de unge, velskolerte ikke får sjansen. Eller de får sjansen sammen med de eldre, «ufaglærte», og dermed ser ingen helt hvor stort potensial de har.

Et nytt tilbud?

Eksempelvis risikerer Viking 2 i enkeltkamper i år å ende opp med nesten rent lag av spillere født i 2005. Men klubben er villig til å bruke sine skolerte unggutter, så all ære for det. Madla har sitt beste juniorlag i 5.-divisjon, Vidar har sitt i 4. og håper at det rent fysisk kan gjøre ungguttene klare til A-lagsspill.

Og kanskje lukter man på en løsning her? I enkelte land spilles det U23-fotball. Der kan gutter over 20 få sjansen til å utvikle seg på høyt nivå. I Norge er man ferdig som ungdomsspiller som 19-åring. Er du ikke med de beste da, så er du i praksis «ute».

Vi har utviklet mange talenter de siste årene, og langt flere er på vei! De videregående skolene Svithun, Sola, Sandnes, Bryne, Jåttå, Wang og andre har fulle klasser med talenter! Skal vi gi dem opp før de har fylt 19, eller skal de gis en mulighet for å bli fotballspillere?

Norsk fotball trenger flest mulig på høyest mulig nivå, så ikke ødelegg alt som bygges opp blant de unge nå!