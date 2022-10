Statsminister Støre opptrer som Rogalands onde stemor

GJESTEKOMMENTAR: Det sies at den man elsker, tukter man. Om det stemmer, har Støre et dypt og intenst kjærlighetsforhold til Rogaland. Få har vel blitt tuktet mer enn oss av denne regjeringen.

Onsdag presenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) skattepakken for havbruks- og kraftselskaper – enda et «høydepunkt» som rammer Rogaland

Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun (Ap), oppsummerte forholdet mellom regjeringen og Rogaland på en forbilledlig og tydelig måte i VG 21. september i år. Her slo hun fast at regjeringen ikke har prioritert Rogaland, og at regjeringen må gjøre mer for innbyggerne i fylket. Siden har det bare gått nedover.

Jeg må først av alt berømme ordføreren for å være så tydelig og ærlig som hun er i det intervjuet. Mange ville forsøkt å bortforklare og beskytte sitt eget parti, men hun svarer rett ut «nei» når VGs journalist spør om regjeringen så langt har prioritert Rogaland. Flere politikere hadde hatt godt av å praktisere den typen ærlig og tydelig kommunikasjon.

Ap’s gruppeleder i Stavanger, Dag Mossige er, om mulig, enda mer tydelig på sin Facebook-side. Her kommer han med en marsjordre til Støre og Vedum om å snu. Hadde Rogaland Ap hatt innflytelse i Ap sentralt, måtte de ha lyttet.

Ap i fylket føler ikke at de får noe drahjelp fra regjeringen. Det er ikke riktig. Problemet er at de dras nedover, mens de klamrer seg til et stup. Det er ufattelig at Støre ikke utnytter den posisjonen Ap har i fylket, med ordførere i både Sandnes, Stavanger og en rekke andre kommuner, i tillegg til fylkesordføreren. I stedet virker det som om han gjør alt i sin makt for å peke nese til de lokale partimedlemmene.

Fra venstre: Fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak, Sandnes-ordfører Stanley Wirak, statsminister Jonas Gahr Støre og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun – alle fra Arbeiderpartiet, faktisk.

Stemoderlig behandling

Ingen statsråder fra Rogaland, nei til medisinstudium ved UiS, ingen rogalendinger i regjeringens energikommisjonen, ingen drahjelp til E39 og samferdsel, stans i utbyggingsplanene for sykehuset og nå sist økt grunnrente på vannkraft. Listen er mye lengre, men av plasshensyn kan jeg bare «høydepunktene». Samtlige av disse er helt klart negative for Rogaland.

Da regjeringen onsdag denne uken la frem sin nye skattepakke for å skaffe penger til velferd, presterte den å øke grunnrenten for vannkraft. Så å si samtlige kraftselskap i Norge er eid av kommuner, fylkeskommuner og staten. Det betyr at store penger tjent på kraftsalg går tilbake til innbyggerne, slik at kommunene kan betale gjeld, bygge skoler, drifte sykehjem, barnehager og brannvesen.

Nå skal altså den arme staten ta inn disse pengene, ikke kommunene. Den økte avgiften får også tilbakevirkende kraft og gjelder fra i år. Lyse har allerede varslet at det ikke blir mer utbygging av vannkraft, og dermed mindre tilgang på strøm. Rogaland har kraftkrevende industri og allerede Norges høyeste strømpriser.

For Lyses del betyr det 2,5 milliarder kroner mindre i utbyttegrunnlag. Det betyr at Stavanger kommune potensielt får 700 millioner mindre i utbytte. Det er mer enn Stavanger noen gang har fått i utbytte fra Lyse på ett år. Det blir en nærmest umulig oppgave å være lokalpolitiker med så dramatiske og raske endringer i rammevilkårene, og det hjelper neppe på rekrutteringen til politikken.

Det blir kraftige og umulige kutt for kommunens velferdstjenester. Det lyder derfor rart når Støre sier at pengene tas inn for å styrke velferden. Når de pengene er kommet inn på Finansdepartementets konto, er det det siste vi ser til dem. En fattig trøst er at det baner vei for en tre–fire universitetsstudier på Nesna.

Men Rogaland klarer seg jo?

Uavhengig av regjering har Rogaland alltid måttet kjempe for det vi har fått, ingenting er kommet gratis. Men det er forskjell på å måtte kjempe for noe og å bli aktivt motarbeidet. Hadde Rogaland ligget i Nord-Norge og opplevd en strømkrise, hadde tiltakene vært på plass samme ettermiddag. Men siden vi ligger der vi ligger, og ikke er verken Sp’s eller Ap’s målgruppe, kommer det bare små drypp, og alltid for sent.

Strømstøtte til bedriftene lot vente på seg, og da opplegget om, var det mange som ikke dro nytte av det. Kai Hansen trykkeri har gått fra 15.000 i strømutgifter i august 2020 til 520.000 i strømutgifter i august 2022. Selskapet har noen få måneder igjen av likviditeten sin, samtidig som det aldri har hatt mer å gjøre. For Egersund Group, leverandør til fiskeri- og havbruksnæringen, har regningen økt fra 63.000 kroner i august 2020 til rett under 2 millioner kroner i august 2022. De flytter nå så mye kraftkrevende industri som mulig til Brønnøysund. Det er jo strålende nyheter for Sp, selvsagt, men for Rogaland kan det fort bli kroken på døren for mange bedrifter som i utgangspunktet har livets rett.

Hva nå, Rogaland?

Det fremstår helt klart at Rogaland ikke kan vente seg noen form for støtte fra denne regjeringen. Det er heller ikke gitt at det verken hadde blitt, eller blir, bedre med en annen regjering, og det er uansett lenge til valget. Rogaland kan bli bedre til å kjempe inn mot sentrale myndigheter.

Andre fylker er mye flinkere til å koordinere seg og til å tale for sine egne saker overfor både Stortinget og regjeringen. Spørsmålet er om vi skal bruke tid på det, eller jobbe hardere for å klare oss selv. Sikkert er det at vi fortsatt kommer til å bli tuktet av Støre og Vedum.