Jeg frykter de blå sine kutt for å spare tusenlapper for de rike

DEBATT: Aftenbladets måling viser at vi kan få et mørkeblått styre i byen vår, der Frp får stor innflytelse på borgerlig side. Et Stavanger styrt av Leif og kompisane, hvordan vil det bli?

Dagens mindretallspartier vil fjerne omtrent 260–300 millioner kroner fra kommunebudsjettet. Skal de kutte i skolene? Fjerne sykehjemsplasser? Gratis SFO har de jo sagt de vil fjerne.

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleder, Stavanger SV

De nåværende mindretallspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre har knyttet nære bånd i Stavanger. De fire skrev i sitt felles budsjettforslag at de deler verdigrunnlag og politisk forankring. At Venstre og KrF føler at de deler verdigrunnlag med Frp, er nytt for meg, og sikkert merkelig for partienes velgere. Men slik har det altså blitt.

Ikke bare deler de verdigrunnlag, Frp og Leif Arne Moi Nilsen har fått gehør i mange viktige saker sammen med resten av partiene. Noe av det verste er at de skal kutte ut eiendomsskatten. Byens rikeste har mange tusenlapper å spare på at Frp får en hånd på rattet.

Når Norge og Stavanger går trangere økonomiske tider i møte, blir prioriteringene hardere. At de skal fjerne omtrent 260–300 millioner kroner fra kommunebudsjettet, vil ramme hardt. Skal de kutte i skolene? Fjerne sykehjemsplasser? Gratis SFO har de jo sagt de vil fjerne. Vil Frp få definere hvem som skal ta kuttene også? Den politiske alliansen Leif og kompisane vil føre en politikk som vil merkes. SV og våre samarbeidspartier har satset på skole, eldreomsorg, barnefamilier og mennesker som lever i fattigdom.

Skolebudsjettet er økt med over 60 millioner kroner, grunnbemanningen på sykehjem er økt, trygghetsalarm for eldre er blitt gratis, SFO-prisene er gratis eller redusert, og familier på sosialhjelp får beholde barnetrygden. Mye av dette kan forsvinne når Leif og kompisane skal på kuttrunder for å spare tusenlapper for byens rikeste boligeiere.